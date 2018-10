Europe : Les indices européens ont monté jeudi, portés par les résultats d'entreprises

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en hausse jeudi, portés par plusieurs publications de résultats bien accueillies et par le rebond de Wall Street après son repli de mercredi. La deuxième partie de la séance a été dominée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui a annoncé qu'elle prévoyait toujours de mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif à la fin de l'année. L'économie de la zone euro connaît une perte de dynamisme et "non un retournement", a déclaré le président de la BCE, Mario Draghi, au cours de sa conférence de presse rituelle.

Le Stoxx Europe 600 a terminé jeudi en hausse de 0,5%, à 355,07 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 s'est adjugé 1,6%, à 5.032,30 points. A Francfort, le DAX 30 a gagné 1%, à 11.307,12 points. Le FTSE 100 a de son côté gagné 0,6%, à 7.004,10 points. A Milan, le FTSE Mib a progressé de 1,8%, à 18.815,32 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a monté de 1,2%, à 8.785,20 points.

Du côté des valeurs, UBS a gagné 1,1% jeudi, après l'annonce par le groupe bancaire suisse de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le britannique Lloyds a progressé de 1,9%, également porté par ses résultats du troisième trimestre. Schneider Electric a bondi de 7,5% après avoir relevé ses objectifs pour 2018. PSA a de son côté grimpé de 6,7%, après des déclarations rassurantes de la direction du constructeur automobile sur ses perspectives. WPP a quant à lui dévissé de 13,8%, le groupe de publicité britannique ayant abaissé ses perspectives pour 2018. Dans son sillage, le français Publicis a perdu 5%.

-Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

