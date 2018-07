Europe : Les indices européens ont profité jeudi de l'apaisement sur le front commercial

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en hausse jeudi, rassurés par la trêve conclue mercredi entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker dans le différend commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne. Le président américain et le président de la Commission européenne se sont mis d'accord pour entamer des négociations sur un accord commercial. Il n'y aura pas de nouvelles taxes douanières sur les automobiles européennes pendant la durée des négociations, a-t-il été annoncé.

"Les actions allemandes s'inscrivent logiquement en tête [jeudi], les investisseurs saluant l'annonce d'une percée dans les négociations entre les Etats-Unis et l'UE, ce qui atténue la pression sur les industriels allemands", déclare Joshua Mahony, d'IG.

L'Euro Stoxx 600 a terminé jeudi en progression de 0,9%, à 390,53 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a progressé de 1%, à 5.480,55 points. A Francfort, le DAX 30 s'est adjugé 1,8%, à 12.809,23 points. Le FTSE 100 a de son côté gagné moins de 0,1%, à 7.663,17 points, freiné par l'action Royal Dutch Shell.

A Milan, le FTSE Mib a monté de 1,4%, à 21.862,87 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a progressé de 0,8%, à 9.780 points.

Du côté des valeurs, Royal Dutch Shell a reculé de 3,6% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et un programme de rachats d'actions de 25 milliards de dollars. Diageo a cédé 1%. Le groupe de boissons alcoolisées a indiqué que les fluctuations des devises pénaliseraient son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation de l'exercice en cours. Diageo a également annoncé un programme de rachats d'actions de 2 milliards de livres. Daimler a de son côté gagné 2,8%. Le constructeur automobile a confirmé ses objectifs pour 2018 et annoncé un un projet de réorganisation qui verra les cinq divisions du groupe devenir trois entités juridiquement indépendantes.

-Philip Waller, Dow Jones Newswires, Carla Mozee et Victor Reklaitis, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

