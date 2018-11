Europe : Les indices européens ont rebondi mardi, le secteur pétrolier sous pression

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en hausse mardi, opérant un rebond après leur repli de la veille, tandis que Wall Street, en fort recul lundi, se redressait également.

Le Stoxx Europe 600 a terminé en progression de 0,7%, à 364,44 points, après avoir cédé 1% lundi. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,9%, à 5.101,85 points. A Francfort, le DAX 30 s'est adjugé 1,3%, à 11.472,22 points. Le FTSE 100 était de son côté quasi inchangé à la clôture, à 7.053,76 points, l'appréciation de la livre sterling lui ayant fait céder le terrain gagné plus tôt en séance. Des informations de presse relatives à la conclusion d'un accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit ont fait monter la devise, qui s'inscrivait en hausse de 1,4% face au dollar en fin d'après-midi. Après la clôture de la Bourse de Londres, le Royaume-Uni a annoncé que le cabinet de la Première ministre, Theresa May, étudierait mercredi après-midi un projet d'accord sur le Brexit conclu entre les négociatiateurs britanniques et européens.

A Milan, le FTSE Mib a monté de 0,9%, à 19.226,52 points, alors que le gouvernement italien devait se réunir mardi soir, avant l'expiration du délai pour que le pays soumette un projet de budget révisé à la Commission européenne. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a de son côté gagné 0,8% mardi, à 9.145,40 points.

Du côté des valeurs, Vodafone a grimpé de 7,8%. L'opérateur britannique de télécommunications a annoncé mardi une perte opérationnelle au titre du premier semestre de son exercice, mais a laissé son acompte sur dividende inchangé. Bayer a fléchi de 2,9%. Le groupe de chimie allemand a annoncé une augmentation du nombre d'actions en justice concernant le glyphosate. Dans le secteur pétrolier, BP a perdu 2,8% et Shell a cédé 2,2%, sous l'effet d'un nouveau repli du prix du baril.

-Philip Waller, Dow Jones Newswires (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

