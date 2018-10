Europe : Les indices européens pâtissent du ralentissement de la croissance en zone euro

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont dans l'ensemble perdu du terrain mardi, même si la progression de Wall Street leur a permis de réduire les replis provoqués en séance par des publications de résultats contrastées et par les chiffres décevants de la croissance dans la zone euro.

Le Stoxx Europe 600 était quasi stable mardi à la clôture, à 355,53 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,2%, à 4.978,53 points. A Francfort, le DAX 30 a perdu 0,4%, à 11.287,39 points. Le FTSE 100 a de son côté gagné 0,1%, à 7.035,85 points. A Milan, le FTSE Mib a abandonné 0,2%, à 18.998,80 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a abandonné 0,2%, à 8.806,10 points.

Dans l'actualité macroéconomique, la croissance dans la zone euro s'est révélée plus faible qu'attendu au troisième trimestre. Le produit intérieur brut de l'union monétaire a crû de 0,2% par rapport aux trois mois précédents, après une hausse de 0,4% au deuxième trimestre. Sur un an, le PIB a augmenté de 1,7%, après une hausse de 2,2% au deuxième trimestre. Les économistes s'attendaient à une croissance de 1,8% du PIB sur un an au troisième trimestre et à une progression de 0,4% par rapport au deuxième trimestre.

Du côté des valeurs, BP s'est adjugé 2% mardi. Le groupe pétrolier a annoncé que ses bénéfices avaient plus que doublé au troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du brut. BNP Paribas a de son côté fléchi de 2,8%, après l'annonce par la banque d'un résultat trimestriel stable hors éléments exceptionnels, tandis que son produit net bancaire a reculé de 0,4%, en raison de la faiblesse des taux et d'une base de comparaison défavorable.

Volkswagen a gagné 3%, après la publication de résultats trimestriels en hausse et la confirmation de ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2018. Reckitt Benckiser a reculé de 4,5%. Le groupe de produits de grande consommation a confirmé ses objectifs pour 2018, mais prévenu que des problèmes de production qui ont pesé sur son activité au troisième trimestre pourraient avoir un impact résiduel au quatrième trimestre et au début 2019.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire