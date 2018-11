Europe : Les indices européens secoués par la tourmente politique autour du Brexit

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en net repli jeudi, dans une séance marquée par la tourmente politique au Royaume-Uni, où le projet d'accord sur le Brexit défendu par la Première ministre, Theresa May, rencontre une forte opposition.

Alors que Theresa May avait obtenu mercredi soir le soutien de son cabinet au projet d'accord négocié avec Bruxelles, six de ses ministres, dont celui du Brexit, Dominic Raab, ont démissionné jeudi, pour manifester leur rejet d'un plan également très contesté parmi les députés Tories. La fronde contre le plan de Theresa May renforce les craintes d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord en mars prochain.

Le Stoxx Europe 600 a terminé jeudi en baisse de 1,6%, à 358,43 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,7%, à 5.033,62 points. A Francfort, le DAX 30 a abandonné 0,5%, à 11.353,67 points. A la Bourse de Londres, le FTSE 100 a gagné 0,1%, à 7.038,01 points, sous l'effet du recul de la livre, favorable aux groupes exportateurs, qui a compensé le repli des valeurs bancaires et de la construction de logements, pénalisées par les inquiétudes sur le Brexit. Jeudi soir, la livre s'inscrivait en recul de 1,7% face au dollar. La plus forte baisse parmi les valeurs bancaires britanniques revient à Royal Bank of Scotland, qui a chuté de 9,6%. Barclays a perdu 4,1% et Lloyds Banking Group, 5%. Dans le secteur de la construction de logements, Persimmon et Barratt Developments ont tous deux pedu 7,4%.

A Milan, le FTSE Mib a cédé 0,9%, à 18.905,36 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a de son côté fléchi de 0,4% jeudi, à 9.073,50 points.

-Philip Waller, Dow Jones Newswires (Version française et contribution Lydie Boucher) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire