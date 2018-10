Europe : Les indices européens terminent à nouveau en repli, entraînés par Wall Street

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en recul jeudi, sous l'effet du net repli des indices de Wall Street dans un contexte de hausse des taux obligataires aux Etats-Unis. L'absence de progrès dans les négociations sur le Brexit et le différend entre Rome et la Commission européenne sur le budget de l'Italie continuent en outre d'inquiéter les investisseurs.

Le Stoxx Europe 600 a terminé jeudi en baisse de 0,5%, à 361,67 points, inscrivant sa deuxième séance de baisse consécutive. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,6%, à 5.116,79 points. A Francfort, le DAX 30 a fléchi de 1,1%, à 11.589,21 points. Le FTSE 100 a de son côté baissé de 0,4%, à 7.026,99 points, malgré le recul de la livre. A Milan, le FTSE Mib a perdu 1,9%, à 19.087,53 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a reculé de 1,2%, à 8.889,60 points.

Du côté des valeurs, HeidelbergCement a chuté de 8,6%, le cimentier allemand ayant abaissé ses prévisions pour 2018. Novartis s'est de son côté adjugé 1,9%. Le groupe pharmaceutique a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2018 et annoncé qu'il allait acquérir le laboratoire biopharmaceutique américain Endocyte. Carrefour a bondi de 9,3%, après l'annonce par le groupe de distribution d'une amélioration de ses ventes à taux de change constants au troisième trimestre.

Les valeurs bancaires espagnoles ont chuté jeudi, pénalisées par une décision de justice. Le Tribunal suprême espagnol a jugé que les banques, et non leurs clients, devaient s'acquitter d'une taxe liée à la signature devant notaire de crédits hypothécaires. Caixabank a reculé de 4,5%, Bankia de 5,1%, Banco de Sabadell de 6,7%, BBVA de 2,7% et Banco Santander de 2,9%.

-Mark DeCambre, MarketWatch (Version française Lydie Boucher)

