Europe : Les indices européens terminent dans le vert, les équipementiers auto à la peine

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Les indices boursiers européens ont clôturé la séance sur une modeste hausse, les investisseurs cédant à une certaine prudence avant la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine ce soir. Le contexte politique avec les revers judiciaires de l'ancien avocat de Donald Trump et de son ex-directeur de campagne ont pesé sur la tendance.

Hésitant pendant une bonne partie de la séance, l'Eurostoxx 600 a finalement clôturé à l'équilibre (-0,03%) à 384,02 points. Le CAC 40 a gagné 0,2% à 5420,61 poins, le FTSE 100 à Londres s'est adjugé 0,11% à 7.574,24 points et le Dax a lui progressé de 0,01% à 5.420,6 points. Continental a plongé de 13% après avoir abaissé ses perspectives annuelles de ventes et de résultat opérationnel, entraînant dans sa chute l'ensemble des équipementiers automobiles. Schaeffler a perdu plus de 5,7%, Valeo, Faurecia et Michelin ont respectivement lâché 4,9%, 4,2% et 4%. Fiat n'a pas échappé au coup de semonce, reculant de 1,2%, alors que le Wall Street Journal a rapporté que le fonds KKR était en négociation pour racheter son équipementier Magneti Marelli. La hausse du cours du pétrole, renforcée par les données de l'agence américaine d'information sur l'énergie faisant état d'une baisse des stocks la semaine dernière, a profité a Total qui a gagné 1%, ainsi qu'à BP et Royal Dutch Shell, en hausses respectives de 0,5% et 0,9%. (jmarion@agefi.fr) ed: ACD

