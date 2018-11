Europe : Les indices européens terminent en hausse, les pétrolières sous pression

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont opéré un léger rebond vendredi, en dépit du fort repli des valeurs pétrolières et de la baisse des indices de Wall Street, qui a rouvert pour une séance écourtée au lendemain du jour férié de Thanksgiving. La séance a été notamment marquée par la parution de statistiques décevantes dans la zone euro, qui ont fait reculer la monnaie unique.

Le Stoxx Europe 600 a terminé en hausse de 0,4%, à 353,98 points, après avoir perdu 0,7% jeudi. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,2%, à 4.946,95 points. A Francfort, le DAX 30 a progressé de 0,5%, à 11.192,69 points. A la Bourse de Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,1%, à 6.952,86 points, entraîné vers le bas par les secteurs pétrolier et minier. La livre sterling a reculé vendredi, après son bond de jeudi suscité par l'annonce d'un accord de principe sur le texte de la déclaration politique fixant le cadre de la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit. L'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ainsi que cette déclaration politique doivent être approuvés par le Conseil européen au cours d'un sommet qui se tiendra dimanche à Bruxelles.

A Milan, le FTSE Mib a monté de 0,6%, à 18.714,90 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a gagné 0,1%, à 8.916,70 points.

L'activité du secteur privé dans la zone euro a connu en novembre sa plus faible expansion depuis près de quatre ans, selon des données préliminaires publiées vendredi. L'indice PMI composite de la zone euro s'est replié à 52,4 ce mois-ci, contre 53,1 en octobre. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à un indice de 53 pour novembre.

Du côté des valeurs, Total a cédé 3%, BP 2,4%, Royal Dutch Shell 3,8% et Repsol 2,6%, alors que les contrats à terme sur le pétrole Brent et le WTI reculaient de plus de 6% en fin de séance européenne. Dans le secteur minier, Fresnillo a dévissé de 7% et Anglo American a fléchi de 4,5%. La banque britannique HSBC a regagné 0,6% vendredi, après avoir perdu du terrain cette semaine, tandis qu'easyJet s'est adjugé 4,1%.

-Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires (Version française et contribution Lydie Boucher) ed: FXS

