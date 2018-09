Europe : Les indices européens terminent en hausse pour la 5e séance consécutive

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en territoire positif jeudi, soutenus à nouveau par les valeurs minières et bancaires, tandis que les indices américains atteignaient de nouveaux pics historiques en séance, les investisseurs gardant espoir dans la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine pour résoudre leur différend commercial.

L'Euro Stoxx 600 a terminé jeudi en progression de 0,7%, à 382,63 points, inscrivant une cinquième séance de hausse d'affilée. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 1,1%, à 5.451,59 points. A Francfort, le DAX 30 s'est adjugé 0,9%, à 12.326,48 points. Le FTSE 100 a de son côté progressé de 0,5%, à 7.367,32 points. "Les inquiétudes relatives au Brexit ne se sont pas non plus fait sentir aujourd'hui, malgré la défaite totale du plan de Chequers de la Première ministre Theresa May pendant le sommet [européen] de Salzbourg", observe Chris Beauchamp, d'IG.

A Milan, le FTSE Mib a monté de 0,5%, à 21.388,38 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a gagné 1%, à 9.583,70 points.

Du côté des valeurs, les banques BNP Paribas et Banco Santander ont progressé de 2,6% et 1,7%, respectivement. Dans le secteur minier, Rio Tinto s'est adjugé 2,5%. Le groupe a annoncé jeudi un vaste plan de rachat de ses actions cotées en Australie, qui sera mis en place d'ici à la fin de l'année, dans l'objectif de verser environ 3,2 milliards de dollars à ses actionnaires après la vente d'actifs dans le charbon. Les valeurs de l'automobile ont aussi été recherchées: Daimler a gagné 1,6%, Volkswagen 0,9% et Volvo AB, 2,2%.

