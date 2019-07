Bourse de Paris : Les indices s'envolent avec la colombe Powell

La mission des banques centrales varie d'un pays à l'autre. Aux Etats-Unis, la Fed est chargée d'assurer la stabilité maximale de l'emploi et des prix. Pour autant, l'institution joue désormais un rôle indirect très important sur la direction des marchés financiers, au point de se retrouver au cœur d'un paradoxe : les investisseurs réagissent positivement aux signaux de baisse de taux, pourtant a priori synonymes de dégradation des conditions économiques.



Hier, le président de la banque centrale a prononcé un discours allant dans le sens des attentes du marché. Malgré une situation économique encore florissante, les Etats-Unis sont sous la menace d'une inflation un peu trop faible et d'un accroissement des tensions sur le commerce international (qu'ils ont eux-mêmes alimentées). Prenant acte de la situation, Powell a largement suggéré que l'institution allait faire l'effort nécessaire sur les taux directeurs pour contrer ces deux menaces. Les spécialistes y ont décelé la confirmation que la Fed va non seulement assouplir sa politique dès sa réunion de la fin du mois, mais encore, probablement, aller plus loin. Le scénario de deux baisses de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année a repris du poids (certains espèrent même une double baisse fin juillet, mais cette hypothèse paraît un peu excessive). L'outil FedWatch de la Fed, qui prend le pouls des anticipations du marché à partir des options, montre qu'une baisse de taux est attendue à 100% le 31 juillet, avec 71,4% de probabilité pour une réduction d'un quart de point et 28,7% pour une réduction d'un demi-point, comme l'illustre le graphique qui suit. Aux Etats-Unis, le terme "colombe" est appliqué aux banquiers centraux accommodants, par rapport aux "faucons", adeptes d'une politique monétaire plus austère.



Source CME FedWatch Source CME FedWatch



En Europe, les indices ont d'abord bénéficié des commentaires du patron de la Fed, avant de retomber dans une certaine morosité pré-publications semestrielles. Mais ils sont attendus ce matin en reprise marquée, dans le sillage d'indicateurs avancés américains qui sont restés ancrés dans le vert en dépit de la hausse déjà enregistrée hier.



Les temps forts économiques du jour



Les données finales sur l'inflation de juin sont au programme en Allemagne (8h00) et en France (8h45). Aux Etats-Unis, les données hebdomadaires sur l'emploi et l'inflation de juin sont attendues à 14h30, avant la poursuite de l'audition de Jerome Powell par le Congrès (à partir de 16h00). Notez aussi la publication à 13h30 des minutes de la dernière réunion de la BCE.



L'euro est remonté à 1,1276 USD après l'approche très "colombe" de la Fed sur ses taux. L'once d'or a été dopée à 1424 USD, pendant que le pétrole remonte en flèche après la publication d'une réduction des stocks américains et l'arrivée d'une tempête tropicale dans le Golfe du Mexique : le brut léger américain WTI se traite à 60,68 USD, tandis que le Brent de mer du Nord s'échange à 67,20 USD le baril. Le rendement du T-Bond 10 ans s'inscrit à 2,041%. Les déclarations de Powell sur la Libra pèsent sur le Bitcoin, qui recule à 11 374 USD.



