Bourse de Paris : Les indices visent un rebond, malgré le Brexit et le Shutdown

Le vote des parlementaires britanniques sur le projet de Brexit de Theresa May accapare les conversations aujourd'hui. "May face au pire revers gouvernemental des 95 dernières années" ('Bloomberg'), "May proche d'une défaite humiliante sur le Brexit" ('Financial Times'), "May risque une sévère défaite malgré un plaidoyer de dernière minute devant les députés" ('Guardian'), "Plus d'alliés, plus de temps" ('Telegraph')… La presse anglo-saxonne ne donne pas cher de la peau de Theresa May et de son Brexit. Le vote devrait démarrer à 19h00 GMT (20h00 heure française) tout à l'heure. Auparavant, la Première ministre pourrait proposer des aménagements de dernière minute susceptibles de sauver l'accord. Mais inutile de tirer trop de plans sur la comète dans la dernière ligne droite.Aux Etats-Unis, Wall Street a terminé la séance de la veille en baisse, grevé notamment par le Nasdaq. Comme ce fut le cas en Europe, les indices ont souffert de chiffres décevants pour l'export chinois, dans lesquels les financiers ont cru déceler la confirmation d'un ralentissement de la dynamique économique du pays. Sur le front du "shutdown", pas d'embellie puisque la Maison Blanche et les Démocrates campent sur leurs positions. Les investisseurs ont toutefois identifié un élément positif dans la grisaille : le patron de Citi a déclaré, en marge de l'annonce de chiffres peu enthousiasmants, avoir constaté que les conditions de trading s'amélioraient depuis quelques jours. Le titre de la banque a d'ailleurs fini en hausse de 4%. De bon augure avant les résultats de Wells Fargo et JP Morgan attendus ce jour ? Delta Air Lines et Unitedhealth sont également sur le pont, tandis qu'en Europe, Lindt Partners Group et Hays ont fait le point sur leur activité.Les indicateurs avancés américains sont nettement remontés dans le vert. L'Europe est au diapason peu après 8h00 . Les marchés s'appuient ce matin sur des espoirs de mesures de relance en Chine, après l'accumulation d'indicateurs médiocres.Après l'inflation française de décembre (8h45), place à la balance commerciale de l'UE (11h00). Aux Etats-Unis, les prix à la production (14h30, consensus core +0,2%) et l'indice Empire State (14h360, consensus 11,6) seront les deux événements "macros" principaux du jour. Côté banques centrales, Mario Draghi (BCE) est annoncé à 16h00 au perchoir du Parlement européen. Esther George (Fed) devrait pour sa part intervenir à 19h00. C'est aussi aujourd'hui que se déroulera le vote sur le projet de Brexit May à Londres.L'euro est à 1,1481 USD ce matin (+0,07%). L'once d'or est stable à 1 291 USD, tandis que le pétrole remonte de 0,7% environ, à 51,05 USD pour le WTI et 59,75 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat à 10 ans américaine est à 2,715%, en légère hausse. Il faut 3 680 USD pour 1 Bitcoin.