Le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d'une visite en Nouvelle-Calédonie jeudi que les inégalités s'étaient creusées sur l'archipel du Pacifique sous domination française et qu'elles étaient un élément moteur des troubles civils meurtriers qui ont éclaté la semaine dernière.

Le territoire insulaire est marqué par de profondes disparités en matière d'éducation et d'emploi, selon les données du recensement et les experts de la Nouvelle-Calédonie, malgré les politiques d'égalité des chances qui faisaient partie des accords politiques passés dans les années 1980 et 1990.

Le taux de pauvreté chez les autochtones kanaks, la communauté la plus importante, est de 32,5 %, contre 9 % chez les non-kanaks, selon le recensement de 2019.

Faisant apparemment référence aux efforts déployés par le passé pour élargir les opportunités, M. Macron a déclaré jeudi que "le rééquilibrage n'a pas réduit les inégalités économiques et sociales, elles se sont même accrues".

Il a fait cette remarque dans un discours annonçant qu'il chercherait un large accord sur une réforme électorale contestée, qui a déclenché les violentes manifestations, ainsi que sur l'organisation du gouvernement sur l'île et sur les inégalités, entre autres questions.

La réforme électorale, que M. Macron a déclaré vouloir repousser de plusieurs semaines, permettrait à des milliers de résidents français vivant en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans de voter, ce qui diluerait le vote des Kanak, qui représentent 41 % de la population.

Les manifestations, qui ont fait au moins six morts, sont nées d'une "colère sociale, qui s'enracine dans un sentiment de dépossession coloniale qui perdure jusqu'à aujourd'hui", explique Benoit Trepied, sociologue spécialiste de la Nouvelle-Calédonie à l'EHESS, l'école française des hautes études en sciences sociales.

La France a colonisé la Nouvelle-Calédonie en 1853 et en a fait un territoire d'outre-mer en 1946, accordant des droits aux Kanaks.

Seuls 8 % des Kanaks sont titulaires d'un diplôme universitaire et 46 % n'ont pas le baccalauréat. Par ailleurs, 54 % des personnes d'origine européenne ont un niveau d'études universitaires, cette proportion tombant à 24 % chez les personnes d'origine mixte, selon le recensement de 2019.

La France ne collecte généralement pas de statistiques ethniques, mais le fait exceptionnellement pour la Nouvelle-Calédonie.

"Il y a des pillages et des saccages, mais nous avons une population qui est en marge de la société, qui n'a pas de travail, qui n'a rien à manger, qui est en échec scolaire, qui vit dans des bidonvilles, et puis à côté, vous avez les quartiers riches", a déclaré Dominique Fochi, secrétaire général de l'Union calédonienne indépendantiste, qui s'oppose à la réforme électorale, mais qui a appelé à manifester pacifiquement.

"C'est un peuple qui se bat pour sa dignité.

Les inégalités sociales sont particulièrement marquées dans la capitale Nouméa, où les Kanaks n'étaient pas autorisés à vivre jusqu'en 1946, mais où 50 % de la population kanake vit aujourd'hui dans la ville, selon M. Trepied.

On y trouve des quartiers chics où vivent de nombreux Blancs aisés, ainsi que des bidonvilles habités par des Kanaks qui manquent de logements abordables.

Dans son discours, M. Macron a ajouté que les inégalités sociales avaient conduit à l'émergence d'un "racisme inédit et désinhibé depuis 11 jours", sans donner de détails.

La semaine dernière, certains hommes politiques anti-indépendantistes ont qualifié les révoltes de "racisme anti-blanc" et ont affirmé que l'opposition à la réforme électorale était alimentée par un "discours raciste".