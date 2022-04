Les infections COVID de Shanghai augmentent alors que la ville cherche à se remettre en mouvement

Le centre financier chinois de Shanghai a signalé plus de 25 000 nouvelles infections au coronavirus alors que les autorités ont commencé lundi à façonner un plan de sortie d'un verrouillage de ses 25 millions de résidents, dont beaucoup s'irritent du coût humain de telles quarantaines.

Certaines régions ont du mal à trouver de la nourriture et des médicaments après avoir passé plus de trois semaines enfermées dans la bataille de la Chine pour contenir sa plus grande épidémie de COVID-19 depuis que le coronavirus a été découvert pour la première fois dans le centre de Wuhan fin 2019.

Alors qu'il tente de remettre en mouvement certaines parties de la ville, le gouvernement a divisé les unités résidentielles en trois catégories.

Celles-ci se composent de 7 624 zones qui sont toujours scellées, tandis qu'un groupe de 2 460 est soumis à des "contrôles" après une semaine d'absence de nouvelles infections, et 7 565 "zones de prévention" qui seront ouvertes après deux semaines d'absence de cas positifs.

Le responsable du gouvernement de la ville, Gu Honghui, a déclaré que Shanghai procéderait à des ajustements "dynamiques" du système de classification résidentielle, tout en promettant de redoubler d'efforts pour minimiser l'impact des restrictions sur les personnes ordinaires vivant dans la ville la plus peuplée de Chine.

"Nous espérons également que tous les citoyens et amis continueront à soutenir et à coopérer avec le travail de prévention et de contrôle des épidémies de la ville", a déclaré Gu lors d'un point de presse.

Les personnes vivant dans les "zones de prévention" peuvent désormais se déplacer dans leur quartier, mais doivent observer une distance sociale et pourraient être à nouveau isolées en cas de nouvelles infections, a-t-il ajouté.

Toutefois, une politique de "dégagement dynamique" reste la "meilleure option" pour Shanghai, a déclaré Liang Wannian, le chef du groupe de travail de la Commission nationale de la santé sur le COVID-19.

Il est trompeur de qualifier Omicron de "grande grippe" et baisser la garde de la Chine exposerait son énorme population âgée à des risques, d'autant plus que le virus mute, a déclaré Liang lors d'une visite dans la ville orientale.

"Si nous restons à plat, l'épidémie ne serait qu'un désastre pour ce type de personnes vulnérables", a déclaré M. Liang, cité par le Quotidien du Peuple, journal du Parti communiste au pouvoir.

La ville doit faire face à la pression non seulement pour freiner les transmissions locales mais aussi pour stopper la propagation vers d'autres régions, a-t-il ajouté.

Shanghai a enregistré 25 173 nouvelles infections asymptomatiques dimanche, contre 23 937 le jour précédent, bien que les cas symptomatiques soient passés de 1 006 à 914.