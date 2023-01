Les infirmières d'Angleterre prévoient une troisième vague de grèves le mois prochain pour des raisons salariales.

Le Royal College of Nursing (RCN) a déclaré lundi que ses membres en Angleterre et au Pays de Galles débrayeraient pendant 12 heures chacun les 6 et 7 février, si "des progrès ne sont pas réalisés d'ici la fin janvier" dans les négociations salariales avec le gouvernement.

"Plutôt que de négocier, Rishi Sunak a choisi une nouvelle fois la grève", a déclaré Pat Cullen, secrétaire général du RCN. "Mon rameau d'olivier au gouvernement - leur demandant de me rencontrer à mi-chemin et d'entamer des négociations - est toujours là. Ils devraient la saisir."

Ces nouvelles grèves feront suite aux débrayages des infirmières à la mi-décembre - la toute première grève nationale du RCN - ainsi qu'aux grèves prévues pour mercredi et jeudi de cette semaine.

Elles interviennent alors que le National Health Service (NHS), géré par l'État, est mis à rude épreuve, avec des millions de patients sur les listes d'attente pour un traitement hospitalier, et des services d'urgence incapables de recevoir les patients rapidement. Les ambulanciers ont également lancé leur propre action industrielle sur les salaires.

Plus largement, des centaines de milliers d'employés à travers la Grande-Bretagne - des cheminots au personnel postal et aux enseignants - ont organisé des grèves depuis l'été dernier, les augmentations de salaire ne parvenant pas à suivre le rythme d'une inflation à deux chiffres.

Le RCN affirme que les salaires des infirmières expérimentées sont inférieurs de 20 % en termes réels en raison des augmentations salariales inférieures à l'inflation depuis 2010, ce qui a forcé de nombreuses infirmières à démissionner et contribué à des vacances record au sein du NHS.

Les pourparlers entre les ministres du gouvernement et les dirigeants syndicaux n'ont jusqu'à présent pas permis de mettre fin à la grève. Le ministère de la santé a précédemment déclaré que les demandes initiales des infirmières s'élevaient à une augmentation de salaire de 19% - inabordable dans le climat économique actuel.

Le RCN a par la suite indiqué qu'il était prêt à faire des compromis sur ces demandes.