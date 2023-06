Le principal syndicat britannique d'infirmières a déclaré mardi qu'il n'avait pas réussi à obtenir un nouveau mandat de grève en Angleterre, après qu'un scrutin organisé auprès de ses membres n'ait pas atteint le seuil minimum légal de participation.

Le Royal College of Nurses a déclaré que plus de 100 000 de ses membres avaient voté en faveur de la grève, soit environ 84 % des votants, mais que le taux de participation n'avait été que de 43 %, soit moins que les 50 % requis par la loi pour qu'une grève puisse être déclenchée.

"La lutte pour un salaire équitable et des effectifs sûrs, que notre profession, nos patients et notre NHS méritent, est loin d'être terminée", a déclaré Pat Cullen, secrétaire générale et directrice générale du RCN.

Mme Cullen a indiqué qu'elle rencontrerait le Premier ministre Rishi Sunak plus tard dans la journée de mardi afin de discuter du plan du gouvernement pour le personnel du National Health Service (NHS).

"Je sais que le moral du personnel est bas et que la crise des effectifs va s'aggraver si l'on n'agit pas immédiatement. C'est ce que je lui dirai aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Des dizaines de milliers d'infirmières ont participé à plusieurs vagues de grèves depuis décembre, perturbant un NHS déjà mis à rude épreuve, qui doit faire face à un nombre record de patients en attente de traitement et à une grave pénurie de personnel.

En avril, les infirmières d'Angleterre ont rejeté l'offre du gouvernement d'une augmentation de salaire de 5 %.