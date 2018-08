Les initiatives agricoles menacent l'emploi dans le commerce de détail

Les associations suisses du commerce de détail Swiss Retail et VELEDES recommandent aux citoyennes et aux citoyens de rejeter les deux initiatives agricoles soumises au vote le 23 septembre 2018. Ces textes annoncent une forte progression de dépenses pour les consommateurs et les contribuables, un appauvrissement de l'offre et la perte d'emplois dans le commerce de détail.

Le 23 septembre, les Suisses sont appelés à se prononcer sur les deux initiatives populaires "pour une alimentation équitable" et "pour la souveraineté alimentaire". L'une et l'autre posent des exigences en matière de production alimentaire et réclament une augmentation des droits de douane ainsi que des restrictions ou des interdictions à l'importation, autant de mesures qui rendraient les achats alimentaires plus coûteux et compliqueraient la vie des consommateurs. Le système de contrôle nécessaire à leur mise en œuvre, ainsi que les subventions supplémentaires proposées, auraient aussi, bien sûr, une incidence sur les budgets publics et devraient être financés par l'impôt.

Le commerce de détail offre et prône la liberté de choix

Certains produits disparaîtraient complètement, réduisant la diversité de l'offre. Le commerce de détail oppose à cela la liberté de choix: les consommateurs suisses sont mûrs et peuvent décider par eux-mêmes, dans le cadre juridique actuel, ce qu'ils veulent voir dans leurs assiettes et où ils veulent acheter leurs aliments. Au demeurant, la Suisse dispose déjà d'une réglementation très stricte en matière de protection de la vie humaine, des animaux et de l'environnement. De plus, il existe sur une base volontaire de nombreux labels de produits fondés sur les données du marché qui permettent déjà de s'orienter dans la grande diversité de l'offre.

Forte progression en vue du tourisme d'achat

Les segments de la population suisse qui ne peuvent pas se permettre ou refusent de payer des prix plus élevés et qui ne trouveraient plus en Suisse leurs produits habituels iraient s'approvisionner à l'étranger. Le renforcement du tourisme d'achat aurait de graves répercussions sur le commerce de détail suisse. Des emplois et des parts de création de valeur disparaîtraient à l'étranger. Les principales victimes des deux initiatives populaires seraient les employés. Le commerce de détail est en effet le plus gros employeur du secteur privé, où il donne du travail à environ 325 000 personnes, soit 6,5 % de la population active. On y trouve aussi une place d'apprentissage sur huit et un poste à temps partiel sur neuf. La branche fournit ainsi une contribution importante à l'intégration, pour le bien de la société toute entière.

Les associations suisses du commerce de détail Swiss Retail et VELEDES recommandent aux citoyennes et aux citoyens de rejeter sans hésiter les propositions visant à introduire dans la Constitution des réglementations écologiques et sociales destinées à promouvoir la petite agriculture au détriment de l'emploi dans le commerce de détail suisse.

Informations complémentaires

Dagmar Jenni, directrice de Swiss Retail Federation, 031 312 40 40, dagmar.jenni@swiss-retail.ch

Plus d'information sous:

Swiss Retail - association des commerces de détail de taille moyenne

Swiss Retail est en Suisse l'association des commerces de détail de taille moyenne (stationnaires et en ligne). En font partie des grands magasins, des commerces et des marchés spécialisés, des grandes surfaces et marchés libre service, des détaillants indépendants, des commerces d'alimentation et des kiosques. Ses membres offrent environ 40 000 places de travail et réalisent un chiffre d'affaire annuel de quelque 12 milliards de francs.

L'organisation fut fondée à la fin des années 1930 sous le nom d'Association des grands magasins suisses. Elle fournit de nombreux services à ses membres et défend leurs intérêts politiques au niveau national.

VELEDES - association des détaillants indépendants du commerce alimentaire

VELEDES défend les intérêts de ses membres depuis 1903.

Ceux-ci sont des détaillants indépendants, des stations-service, des kiosques et des sociétés franchisées dans le commerce de détail alimentaire. Principale organisation du domaine de la formation, avec 4500 apprentis, VELEDES soutient également la branche de la formation et des examens du secteur aliments et boissons.