La grève des scénaristes d'Hollywood qui a débuté cette semaine pourrait durer jusqu'à l'été et probablement au-delà, ont déclaré cette semaine à Reuters des cadres supérieurs proches des discussions.

Au troisième jour du débrayage qui a bouleversé l'industrie, les deux parties sont restées si éloignées l'une de l'autre qu'elles se sont renvoyées la responsabilité de la fin abrupte des négociations de la onzième heure visant à éviter la grève. Aucune nouvelle négociation n'a été programmée.

Le conflit représente un affrontement entre les scénaristes, qui considèrent qu'ils travaillent plus mais gagnent moins à l'ère de la diffusion en continu, et les studios qui tentent de maîtriser les coûts afin de rentabiliser leurs services à forte consommation d'argent, dans un contexte de déclin rapide de la télévision traditionnelle et de menace d'une nouvelle récession.

"Il n'y a pas de force motrice pour conclure un accord maintenant. Je pense que cela va durer un certain temps", a déclaré un responsable des médias qui, comme d'autres cadres, a demandé l'anonymat pour discuter de discussions privées.

Selon une analyse de Moody's investors service, une grève prolongée pourrait être préjudiciable aux sociétés de médias qui dépendent des contenus scénarisés et qui manquent d'autres contenus pour combler les lacunes de programmation causées par un arrêt de travail prolongé, tels que les droits sportifs ou les programmes d'information.

Moody's estime qu'un contrat de trois ans avec les scénaristes coûtera au final à l'industrie des médias entre 250 et 350 millions de dollars par an, une estimation plus modeste que les projections de la guilde, qui s'élèvent à environ 429 millions de dollars par an.

"Il est évident que nous nous y sommes préparés", a déclaré Bob Bakish, PDG de Paramount Global, lors de la conférence téléphonique trimestrielle de la société avec les investisseurs. Mais "en termes d'impact financier, cela dépend en fin de compte de la durée de la grève".

Un dirigeant de l'industrie cinématographique craint qu'un arrêt de travail prolongé n'incite les consommateurs à se tourner davantage vers d'autres formes de divertissement, comme les flux de médias sociaux qui s'affichent sur leurs smartphones.

"Vous brûlez la maison et il n'y aura plus de maison où revenir", a déclaré le dirigeant. "Regardez COVID. Elle a accéléré le streaming parce qu'il n'y avait pas de salles de cinéma à fréquenter. Cela a changé le comportement et les attentes des consommateurs.

L'ÉLOIGNEMENT

Les dirigeants des studios ont qualifié les revendications de la Writers Guild of America, qu'elle a diffusées sur les médias sociaux, de nostalgie d'une époque révolue de la télévision, où les scénaristes gagnaient un bon salaire en travaillant sur une émission de télévision de réseau, puis récoltaient des récompenses financières continues lorsque l'émission était diffusée en syndication et en rediffusion.

Les scénaristes de télévision affirment que leur rémunération a souffert, car les studios les entassent dans des salles plus petites pendant moins de semaines pour un salaire minimum, tout en finançant des séries en streaming produites à grand renfort de moyens. Le syndicat cherche à obtenir des garanties en matière de personnel et de salaires, ainsi qu'une augmentation des paiements résiduels pour la réutilisation des émissions.

"Nous devons conclure un accord qui permette aux scénaristes de récupérer une partie de l'argent qui leur a été retiré entre ces cycles (de négociation)", a déclaré mercredi Christopher Keyser, co-président du comité de négociation de la WGA. "Et nous devons avoir une négociation qui mette en place une protection structurelle systémique qui permette à l'écriture de continuer à être une profession.

Les dirigeants des studios répliquent que l'industrie emploie plus d'écrivains de télévision que jamais en un temps utile, puisqu'elle a produit 599 émissions scénarisées l'année dernière à travers la diffusion, le câble et les services de streaming, selon FX Research.

"Il y a plus d'argent versé dans l'accord que jamais auparavant, mais il est plus étalé", a déclaré le cadre de l'industrie cinématographique, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible des négociations.

Selon les statistiques de la WGA, un scénariste de télévision qui passe 14 semaines sur une série diffusée en continu gagnerait entre 69 000 et 115 000 dollars s'il était payé à l'échelle minimale. Certains gagnent également des honoraires résiduels pouvant atteindre 41 000 dollars pour une émission d'une heure.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, un groupe professionnel qui négocie avec les syndicats d'Hollywood au nom des studios, a publié jeudi un communiqué indiquant que les scénaristes-producteurs, qui représentent selon elle la plus grande catégorie de scénaristes de télévision, peuvent gagner entre 150 000 et 180 000 dollars sur une période de 20 à 24 semaines.

Les scénaristes d'Hollywood doivent payer leurs agents et leurs managers sur leur salaire et, contrairement aux scénaristes salariés, ils peuvent passer de longues périodes entre deux contrats.

Un autre point d'achoppement concerne la rémunération des scénaristes de films. La guilde indique que ses membres sont généralement payés pour un seul projet, bien qu'ils continuent souvent à réviser le scénario d'un film à plusieurs reprises, en réponse aux notes des producteurs, avant de remettre le document final.

Il s'agit là d'un "travail gratuit", a déclaré M. Keyser.

"Ce processus d'exploitation leur convient, et ils ont proposé d'aborder le problème avec des réunions - sachant que de telles réunions ont lieu depuis des décennies sans aucun impact", a déclaré la guilde dans un communiqué transmis à Reuters.

Le syndicat cherche à obtenir une garantie de paiement pour les réécritures - une proposition que les studios ont rejetée, car le premier scénariste continuerait à être payé, même si un second scénariste est engagé pour remanier le script.