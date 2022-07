Les inondations au Kentucky font 8 morts, d'autres décès sont attendus, selon le gouverneur

Une série de tempêtes qui ont arrosé l'est de l'État a laissé tomber des eaux qui n'ont pas encore atteint leur crête, laissant des dommages qui pourraient prendre des années à réparer, a déclaré M. Beshear, qui a déclaré l'état d'urgence dans six comtés jeudi matin.

"Nous vivons actuellement l'une des inondations les plus graves et les plus dévastatrices de l'histoire du Kentucky, a déclaré Beshear dans sa déclaration d'urgence.

"Des centaines de personnes vont perdre leur maison".

Parmi les morts figure une femme de 81 ans dans le comté de Perry, et les autorités locales affirment que plusieurs personnes sont portées disparues, bien que le chiffre exact ne soit pas encore connu jeudi soir.

"Il s'agit d'une catastrophe naturelle en cours, avec davantage de pluie attendue ce soir qui pourrait aggraver la situation", a déclaré M. Beshear.

Les inondations ont laissé 24 000 foyers sans électricité dans l'est du Kentucky, selon le site Web Poweroutage.us.

Les routes ressemblaient à des rivières, avec de l'eau aussi haute que les feuilles des arbres voisins et des poteaux électriques dépassant de l'eau brun verdâtre, dans les vidéos postées par les médias locaux.

L'État a activé la garde nationale et la police d'État pour utiliser des hélicoptères et des bateaux afin de secourir les personnes bloquées dans les eaux de crue, a déclaré M. Beshear.

Des centres d'évacuation ont été ouverts dans les parcs de l'État et d'autres installations, mais M. Beshear a prévenu que certaines de ces installations ont été durement touchées par les tempêtes et peuvent être privées d'électricité ou de certaines commodités.

L'eau douce sera également difficile à trouver dans certaines parties de la région inondée, et des camions apporteront donc de l'eau potable, a-t-il déclaré.

Il y avait 30 % de chances que la zone durement touchée autour de la ville de Hazard, dans les contreforts de la montagne de Cumberland dans les Appalaches, continue à recevoir de fortes pluies et des tempêtes jeudi soir, et 80 % de chances vendredi, a déclaré le National Weather Service. La région reste sous le coup d'une alerte aux inondations jusqu'à un peu plus de minuit vendredi.