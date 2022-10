Les inondations au Nigeria s'étendent au Delta, bouleversant vies et moyens de subsistance

Le torrent était, jusqu'à récemment, la route Est-Ouest de l'État de Rivers au Nigeria, la porte d'entrée du pétrole et du gaz de la nation.

Aujourd'hui, certaines parties de Rivers, ainsi que de grandes étendues de 32 autres États, sont inondées par les pires inondations depuis 12 ans.

"Nous ne pouvons plus accéder à Ahoada West", a déclaré le président du gouvernement local, Hope Ikiriko, à propos de la zone qu'il représente. Il a déclaré que 30 bateaux aidaient à déplacer les gens vers les camps construits pour accueillir les 150 000 personnes déplacées de la région.

"Nous allons sauver des gens qui, jusqu'à présent, n'ont jamais voulu partir", a-t-il ajouté.

Les autorités nigérianes ont déclaré que les États de Rivers, Anambra, Delta, Cross River et Bayelsa restent exposés au risque d'inondations jusqu'à la fin du mois de novembre.

Les inondations ont tué plus de 600 personnes, déplacé environ 1,4 million de personnes et endommagé ou détruit 440 000 hectares de terres agricoles. Les responsables de la santé préviennent qu'elles pourraient aggraver une épidémie de choléra en cours, et même les exportations de gaz naturel sont menacées.

Les autorités accusent les fortes pluies et une libération d'eau du barrage de Lagdo au Cameroun. Les experts affirment que le réchauffement de la planète et une mauvaise planification ont aggravé la catastrophe.

"Le changement climatique joue un rôle important dans cette situation", a déclaré Hiba Baroud, professeur associé de génie civil et environnemental à l'université Vanderbilt. "Mais l'autre composante est... la vulnérabilité des infrastructures. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans une catastrophe comme celle-ci."

Le 2021 Notre Dame Global Adaptation Index a classé le Nigéria parmi les 20 dernières nations dans sa préparation à l'adaptation au changement climatique.

Selon M. Baroud, un barrage nigérian destiné à soutenir le Lagdo du Cameroun a été planifié, mais jamais achevé. L'absence de zonage autorise les maisons dans les zones inondables et la mauvaise irrigation place les agriculteurs au bord des rivières qui peuvent inonder leurs champs.

"Cela va avoir des effets en cascade sur les maladies, sur la sécurité alimentaire et ainsi de suite", a déclaré Baroud.