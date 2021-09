Les inondations meurtrières de New York alimentent les appels aux dépenses d'infrastructure aux États-Unis

Les inondations mortelles à New York et dans le New Jersey ont incité les législateurs et les experts démocrates à intensifier leurs appels, jeudi, en faveur de dépenses d'infrastructure aux États-Unis, notamment l'adoption d'un projet de loi de 1 200 milliards de dollars devant le Congrès.

L'impact du changement climatique s'aggravant, le projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat et en attente d'approbation par la Chambre des représentants prévoit 47 milliards de dollars pour des mesures de résilience climatique. Ces mesures sont destinées à aider les communautés à résister à des tempêtes, des sécheresses, des inondations, des incendies, des vagues de chaleur et à l'élévation du niveau de la mer plus sévères, selon les démocrates. "Le réchauffement climatique est à nos portes et il va s'aggraver de plus en plus", a déclaré le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, de New York, lors d'une conférence de presse. "C'est pourquoi il est si impératif d'adopter" le projet de loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars et un projet de loi distinct sur les dépenses de 3 500 milliards de dollars, des initiatives prioritaires pour le président Joe Biden.

Les pluies torrentielles d'Ida, une tempête tropicale qui était auparavant un ouragan, ont inondé le Nord-Est, de Philadelphie au Connecticut, mercredi et jeudi. Les inondations ont tué au moins 14 personnes, submergé des lignes de métro et temporairement cloué au sol des vols à New York et dans le New Jersey.

Le projet de loi sur les infrastructures prévoit le financement de subventions pour l'atténuation des inondations, de projets de résilience côtière et de cartographie et de données pour améliorer la protection contre les inondations.

"Nous ne nous contentons pas de construire des infrastructures, mais nous construisons des infrastructures résilientes, de sorte que lorsque ces inondations, ces incendies ou toute autre chose se produisent, elles sont beaucoup plus résistantes", a déclaré M. Schumer.

Les républicains ont mis en avant leurs inquiétudes quant au fait que ces dépenses feraient gonfler la dette fédérale. Le projet de loi sur l'infrastructure a divisé le groupe des républicains au Sénat, 19 d'entre eux votant pour et 30 s'opposant à la mesure.

Selon Joel Scata, du Conseil de défense des ressources naturelles, des fonds supplémentaires pourraient être nécessaires. "Compte tenu du contexte du changement climatique, les choses vont devenir très coûteuses", a déclaré M. Scata.

Selon lui, le financement du projet de loi sur les infrastructures pour l'impact climatique, notamment les inondations, est le plus important de l'histoire moderne des États-Unis.

Les conditions météorologiques extrêmes ont mis en évidence les faiblesses des infrastructures dans tout le pays. Lorsque l'ouragan Ida s'est abattu sur la Louisiane cette semaine, une grande partie de l'État a été privée d'électricité, et des centaines de milliers de personnes pourraient en être privées pendant un mois. En février, une vague de froid au Texas a provoqué des pannes généralisées qui ont fait au moins 32 morts.

La représentante Betty McCollum, du Minnesota, a déclaré que l'Ida était "un rappel dévastateur que nous devons investir dans des infrastructures résistantes au climat pour sauver des vies."

Chris Brown, un ancien membre républicain du personnel du Congrès qui dirige le groupe de défense des catastrophes naturelles SmarterSafer, a déclaré que le Congrès pourrait subir des pressions pour approuver un financement supplémentaire pour les secours en cas de catastrophe.

"Nous devons commencer à penser à nous préparer à la tempête et à l'atténuer avant qu'elle ne frappe", a déclaré M. Brown. "Ce ne sont plus des événements qui se produisent tous les 500 ans. Ce sont des événements qui se produisent régulièrement." (Reportage de David Shepardson et Jason Lange ; Montage de Cynthia Osterman)