Les inondations ont tué plus de 300 personnes au Nigeria cette année, et pourraient s'aggraver - agence d'urgence

L'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) a tenu une réunion d'urgence lundi pour examiner la situation des inondations et planifier une réponse.

Plus de 100 000 personnes ont été déplacées par les inondations depuis le début de la saison des pluies et vivent désormais dans des abris temporaires, a déclaré le directeur général de la NEMA, Mustapha Habib Ahmed, dans une déclaration mise à la disposition de Reuters mardi.

M. Ahmed a déclaré que le Cameroun a ouvert les vannes du barrage de Lagdo la semaine dernière et que les retombées combinées aux fortes pluies entraîneraient des inondations dans 14 États, dont ceux du delta du Niger, région productrice de pétrole.

"Je veux conseiller à tous les gouvernements des États de la ligne de front d'éloigner les communautés qui risquent d'être inondées, d'identifier des terrains plus élevés sûrs pour l'évacuation des personnes, et de prépositionner des stocks adéquats de produits alimentaires et non alimentaires, d'eau potable, d'hygiène, de sûreté et de sécurité", a déclaré Ahmed.

Plusieurs régions du Nigeria sont sujettes aux inondations saisonnières, les États côtiers comme Lagos étant les plus exposés.

Les autorités de l'État de Yobe, dans le nord-est du pays, ont déclaré mardi que les fortes pluies enregistrées depuis le week-end avaient submergé les routes et balayé un pont important reliant la capitale de l'État et certaines zones de gouvernement local, dans le cadre des pires inondations observées depuis des années.

D'autres États comme Adamawa et Borno, qui luttent contre une insurrection islamiste depuis plus d'une décennie, ont connu des inondations dues à des pluies plus abondantes que d'habitude, qui ont balayé les fermes et ajouté au risque d'insécurité alimentaire.