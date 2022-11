Les inondations torrentielles en Afrique de l'Ouest nuisent à la sécurité alimentaire

Ce père de 12 enfants, âgé de 50 ans, fait partie des quelque 4 millions de personnes, dont beaucoup de petits agriculteurs de subsistance, dans plus d'une douzaine de pays d'Afrique occidentale et centrale qui ont vu leurs cultures décimées par des inondations d'une ampleur inhabituelle.

Les inondations ont détruit les récoltes de cette saison, tandis que près d'un million d'hectares de terres agricoles dans la région restent sous l'eau, les nutriments du sol étant emportés et préparant le terrain pour une production agricole encore pire la saison prochaine.

Autour de la ferme de Mourga, dans le village de Dana, sur la plaine inondable du fleuve Logone, à la frontière du Cameroun et du Tchad, des centaines d'hectares de cultures et des huttes parsemées dans les hameaux restent sous l'eau.

"Je n'ai plus rien. Nous sommes confrontés à la famine. J'ai deux femmes et 12 enfants. L'eau a tout pris", a déclaré Mourga.

À quelque 300 km au nord de Dana, sur la plaine inondable entre les fleuves Logone et Chari au Tchad, Bernadette Handing, 37 ans, a mis deux heures en pirogue pour atteindre sa ferme de millet inondée à Kournari, au sud de la capitale tchadienne.

"Ce que j'ai pu sauver de la ferme ne peut pas faire vivre notre famille pendant un mois. Ce qui est certain, c'est que nous allons mourir de faim en hiver", a-t-elle déclaré.

Avant les inondations, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre était déjà confrontée à une situation sombre en matière de sécurité alimentaire, a déclaré Sib Ollo du Programme alimentaire mondial.

La sécheresse prolongée de l'année dernière, le conflit dans la région du Sahel qui a déplacé près de 8 millions de personnes, pour la plupart des agriculteurs, la pandémie qui a perturbé l'agriculture, et les retombées de la crise ukrainienne qui a freiné l'approvisionnement en engrais de la région, signifiaient que la production agricole allait être faible.

"C'est une situation sans précédent", a déclaré M. Ollo. "C'est une tempête parfaite de facteurs qui jouent tous et nous mènent vers une catastrophe, une crise majeure."

Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire et ayant besoin d'aide dans la région était de plus de 40 millions avant les inondations, a déclaré Kouacou Dominique Koffy, chef de l'équipe d'urgence et de résilience pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.

M. Koffy a déclaré que 80 % des personnes récemment déplacées étaient des agriculteurs agropastoraux et qu'il faudrait du temps pour qu'ils reviennent, et que l'eau se retire, avant qu'ils puissent reprendre leurs activités agricoles.

PROCHAINE SAISON

Au Nigeria, les inondations ont détruit plus de 570 000 hectares de terres agricoles, a déclaré Sadiya Umar Farouq, ministre des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes.

Dans les États du nord-est et de la ceinture moyenne, où est cultivée la majeure partie de la nourriture du Nigeria, les cultures telles que le riz, le maïs et les petites céréales sont perdues.

Edwin Chigozie Uche, président de l'Association des producteurs et transformateurs de maïs du Nigeria, a déclaré que les rapports préliminaires montraient que jusqu'à 30 % de la récolte de maïs dans les deux régions pourrait avoir été perdue à cause des inondations, mettant en garde contre de possibles pénuries alimentaires.

"Nous avons commencé à prélever des échantillons de sol dans les zones où les inondations se sont retirées pour vérifier le niveau des nutriments. Il faudra un certain temps aux agriculteurs pour se remettre à l'agriculture", a déclaré M. Uche.

Goni Alhaji Adam, président des associations de producteurs, de transformateurs et de marketing de sorgho pour l'État de Borno, dans le nord-est du pays, a déclaré que les inondations étaient les pires qu'il ait vues en deux décennies.

"Nous sommes très inquiets pour l'agriculture l'année prochaine en raison des inondations dévastatrices. La possibilité de ne pas pouvoir cultiver est très élevée, car la couche supérieure du sol, qui est composée de nutriments élevés, a été emportée, laissant le sol mort".

Beaucoup sont de petits agriculteurs qui ne peuvent pas se permettre de faire des tests de fertilité des sols et d'autres méthodes de gestion agricole et ne pourront pas cultiver l'année prochaine sans soutien, mais même s'ils obtiennent le soutien, la crainte est que cela ne soit pas suffisant, a-t-il dit.