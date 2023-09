Les inquiétudes concernant la production de sucre en Inde font grimper les prix locaux à leur plus haut niveau depuis six ans

Les prix du sucre en Inde ont bondi de plus de 3 % en quinze jours pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis six ans, selon les négociants et les responsables de l'industrie, car les faibles précipitations dans les principales régions productrices du pays suscitent des inquiétudes quant à la production pour la saison à venir.

Cette situation pourrait aggraver l'inflation alimentaire et décourager New Delhi d'autoriser les exportations de sucre, ce qui soutiendrait les prix mondiaux, proches de leur niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie. "Les sucreries craignent que la production ne chute fortement au cours de la nouvelle saison en raison de la sécheresse. Elles ne sont pas disposées à vendre à un prix inférieur", a déclaré Ashok Jain, président de l'Association des marchands de sucre de Bombay. Des prix plus élevés amélioreront toutefois les marges des producteurs tels que Balrampur Chini, Dwarikesh Sugar, Shree Renuka Sugars et Dalmia Bharat Sugar, ce qui leur permettra d'effectuer les paiements à temps aux agriculteurs, selon les négociants. La production de sucre pourrait chuter de 3,3 % pour atteindre 31,7 millions de tonnes métriques lors de la nouvelle saison débutant le 1er octobre, car les faibles précipitations affectent les rendements de la canne à sucre dans l'État occidental du Maharashtra et le Karnataka dans le sud de l'Inde, qui représentent ensemble plus de la moitié de la production indienne totale, selon les estimations d'un organisme commercial important. Bien que les prix du sucre aient augmenté à 37 760 roupies (454,80 $) par tonne métrique mardi, leur plus haut niveau depuis octobre 2017. Les prix indiens sont près de 38% inférieurs à la référence mondiale du sucre blanc. La hausse des prix dissuadera le gouvernement indien d'autoriser les exportations au cours de la nouvelle saison, a déclaré Jain. L'Inde a autorisé les usines à exporter seulement 6,1 millions de tonnes métriques de sucre au cours de la saison actuelle jusqu'au 30 septembre, après les avoir laissées vendre un record de 11,1 millions de tonnes métriques la saison dernière. New Delhi devrait interdire aux usines d'exporter du sucre pour la saison débutant en octobre, interrompant les expéditions pour la première fois en sept ans, ont déclaré trois sources gouvernementales à Reuters le mois dernier. Les prix du sucre pourraient encore augmenter dans les mois à venir en raison de la baisse des stocks et de l'approche de la haute saison des fêtes de fin d'année, a déclaré un négociant basé à Mumbai.