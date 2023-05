L'impasse dans laquelle se trouve Washington au sujet du relèvement de la limite d'emprunt du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, aggrave les inquiétudes économiques mondiales, alors qu'un nouveau rapport non partisan du Congrès fait état d'un "risque significatif" de défaut de paiement historique au cours des deux premières semaines du mois de juin.

Le rapport du Bureau du budget du Congrès américain, publié vendredi matin, confirme les précédentes mises en garde de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, selon lesquelles un défaut de paiement pourrait survenir dès le 1er juin.

"Il existe un risque significatif qu'à un moment donné au cours des deux premières semaines de juin, le gouvernement ne soit plus en mesure de s'acquitter de toutes ses obligations", a averti le CBO.

Le contrôleur budgétaire du Congrès a également noté que les paiements de la dette du gouvernement fédéral "resteront incertains tout au long du mois de mai, même si le Trésor finit par manquer de fonds au début du mois de juin".

Depuis le début de l'année, le président Joe Biden et ses collègues démocrates du Congrès ont insisté sur la nécessité d'une action rapide pour relever sans conditions la limite statutaire de 31 400 milliards de dollars fixée pour les emprunts de l'État.

Les républicains, qui contrôlent de justesse la Chambre des représentants, veulent que de nouvelles limites soient fixées pour les dépenses futures avant de donner leur feu vert à de nouveaux paiements destinés à couvrir les emprunts pour les dépenses déjà adoptées.

Lors d'une réunion des responsables financiers du Groupe des Sept (G7) au Japon, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que le risque imminent d'un défaut de paiement, qui serait le premier dans l'histoire des États-Unis, aggravait les problèmes auxquels est confrontée l'économie mondiale en perte de vitesse.

"Il est clair que des difficultés dans la plus grande économie du monde seraient négatives pour tout le monde", a déclaré M. Malpass à Reuters en marge de la réunion du G7.

La semaine prochaine, M. Biden doit participer à une réunion des dirigeants du G7 à Niigata, au Japon, mais il a déclaré cette semaine qu'il pourrait annuler son voyage si lui et les dirigeants du Congrès ne progressaient pas suffisamment vers un relèvement de la limite de la dette.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que les discussions au niveau du personnel, qui ont débuté mardi, ont été "productives", bien qu'elle ait refusé de donner des détails.

"Ils vont se rencontrer aujourd'hui, ils vont se rencontrer pendant le week-end. Je pense que cela devrait vous indiquer que les conversations vont dans la bonne direction", a-t-elle ajouté.

Une réunion entre M. Biden et les chefs de file démocrates et républicains du Congrès, qui avait été provisoirement prévue pour vendredi, a été reportée au début de la semaine prochaine, alors que les deux parties marchandent sur les dépenses qui pourraient être réduites dans le budget 2024.

L'impasse commence à faire sentir ses effets en dehors de Washington. Vendredi, l'université du Michigan a indiqué que son enquête bimensuelle sur le moral des consommateurs montrait que les ménages avaient la vision la plus sombre de l'économie depuis six mois, en grande partie à cause de l'impasse sur le plafond de la dette.

"Les attentes pour l'année à venir concernant l'économie ont chuté de 23 % par rapport au mois dernier", a déclaré la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, dans un communiqué.

Wall street, elle aussi, s'est inquiétée d'un éventuel défaut de paiement. Les actions américaines ont décroché après que les données sur le sentiment ont montré que les ménages s'inquiètent de plus en plus de la situation, tandis que les rendements des titres du Trésor arrivant à échéance au cours de la première moitié du mois de juin restent considérablement élevés par rapport à la dette arrivant à échéance plus tard.

Tandis que les états-majors travaillaient à huis clos, les parlementaires se rejetaient mutuellement la responsabilité de la tourmente.

"Les républicains MAGA de la Chambre des représentants menacent de faire défaut sur les dettes de l'Amérique si nous ne cédons pas à leurs exigences", a déclaré M. Biden dans un tweet vendredi, en référence au mouvement Make America Great Again de l'ancien président Donald Trump. M. Biden a prévenu que les républicains pourraient supprimer le financement de milliers d'emplois, notamment les gardes forestiers et les pompiers des parcs nationaux.

"M. le président, arrêtez de mentir", a tweeté le représentant républicain Anthony D'Esposito en réponse à M. Biden, affirmant que le président refusait de négocier de bonne foi avec les républicains.

M. Biden et son cabinet ont répété à maintes reprises qu'un défaut de paiement serait catastrophique. Les obligations américaines sont à la base du système financier mondial, et un défaut de paiement ébranlerait les marchés mondiaux et pourrait déclencher une récession, préviennent-ils.

Mme Yellen a exhorté les dirigeants de Wall street et les chefs d'entreprise à s'exprimer sur la manière dont la bataille autour de la limite de la dette affectait les économies et provoquait "un grave niveau d'incertitude", a-t-elle déclaré à Bloomberg TV en marge des réunions du G7 au Japon. Elle a également déclaré qu'elle restait optimiste quant à la résolution du problème de la limite de la dette.

Mme Yellen a l'intention de discuter de l'impasse actuelle la semaine prochaine avec les principaux banquiers. Un haut fonctionnaire du Trésor a déclaré à Reuters qu'elle le ferait avec les membres du conseil d'administration du groupe de pression Bank Policy Institute.

Alors que la bataille s'éternise à Washington, un démocrate de la Chambre des représentants a lancé une idée qui pourrait attirer l'attention des parlementaires.

La représentante démocrate Abigail Spanberger a déclaré que les membres du Congrès américain devraient voir leur salaire retenu jusqu'à ce que le problème de la limite de la dette soit résolu.