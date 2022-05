Les inquiétudes liées à l'économie entraînent le FTSE 100 à la baisse, le propriétaire de British Airways glisse

Le FTSE 100 a glissé de 0,5% à 0727 GMT. L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation a chuté de 0,8 %, en voie de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire en deux mois.

La livre sterling a étendu ses pertes vendredi et est passée sous la barre des 1,23 $ après que la banque centrale ait averti jeudi que la Grande-Bretagne risquait une double peine, à savoir une récession et une inflation supérieure à 10 %, et qu'elle ait relevé ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis 2009.

IAG, l'opérateur de British Airways, a chuté de 6,8 % après avoir annoncé une perte d'exploitation trimestrielle plus importante que prévu en raison de l'impact de la variante Omicron et du coût de l'augmentation de la capacité.

IHG, propriétaire de Holiday Inn, a glissé de 0,9 % malgré le signal d'un net rebond du secteur de l'hôtellerie.

Dans l'ensemble, l'indice britannique du secteur des voyages et des loisirs a chuté de 1,6 %.