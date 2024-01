Les contrats à terme sur la volatilité nouvellement cotés montrent une anticipation accrue des fluctuations des marchés boursiers autour de l'élection présidentielle de novembre prochain, signe que les investisseurs sont déjà attentifs au vote.

Les contrats à terme d'octobre sur l'indice de volatilité Cboe ont commencé à être négociés lundi et se situaient récemment à 20,65, soit 3,2 points de plus que les contrats à terme de septembre. L'écart entre septembre et octobre est actuellement le plus important pour deux mois consécutifs de la courbe VIX.

Bien que le vote n'ait lieu que dans plusieurs mois, certains à Wall Street ont déjà commencé à réfléchir à la manière dont les marchés pourraient être influencés par l'élection, qui s'annonce de plus en plus comme un match retour entre l'opposant républicain Donald Trump et le président démocrate Joe Biden.

Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille pour le Rational Equity Armor Fund, a déclaré que l'écart "considérable" pourrait refléter les attentes en matière de volatilité liée aux élections ainsi que les fluctuations saisonnières. Bien que les contrats à terme expirent à la mi-octobre, ils englobent les contrats d'options sur le S&P 500 qui s'étendent jusqu'au milieu du mois suivant, ce qui les rend sensibles aux paris sur les mouvements du marché autour du vote du 5 novembre.

Historiquement, le VIX a tendance à être élevé en octobre, la jauge de la peur enregistrant une moyenne mensuelle de 21,8, la plus élevée de tous les mois. Il se situe actuellement à 13,29.

Dans la politique américaine, le mois d'octobre est connu pour ses événements de fin de cycle - surnommés "surprises d'octobre" - qui ont par le passé ébranlé les campagnes présidentielles, bien que leurs effets sur les marchés aient été variés.

Parmi les plus récentes, on peut citer la publication en octobre 2016 d'un enregistrement de 2005 dans lequel Donald Trump fait des commentaires obscènes sur les femmes et l'annonce, le même mois, que le FBI enquêtait sur d'autres courriels dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un système de messagerie électronique privé le même mois.

Avec environ 3 200 contrats échangés, le volume des nouveaux contrats a jusqu'à présent dépassé celui des contrats nouvellement émis pour les autres mois.

Par exemple, les contrats à terme d'août et de septembre ont fait l'objet d'un volume d'échanges inférieur à 10 contrats au cours de leurs premières semaines de cotation respectives.

"C'est évidemment unique parce que cela correspond à l'élection", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna Financial Group. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; Rédaction d'Ira Iosebashvili et Nick Zieminski)