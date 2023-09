Les installations américaines de stockage d'énergie à l'échelle du réseau ont atteint un nouveau record au deuxième trimestre 2023, selon un rapport de Wood Mackenzie et de l'American Clean Power Association (ACP).

Le stockage d'énergie à l'échelle du réseau est essentiel pour aider à équilibrer et à réguler l'approvisionnement en énergie dans un réseau qui dépend de plus en plus de l'énergie éolienne et solaire intermittente.

"Le marché du stockage de l'énergie est en passe de connaître une année record, car les services publics et les grands consommateurs d'énergie se tournent de plus en plus vers le stockage pour améliorer le réseau et la fiabilité", a déclaré John Hensley, vice-président de l'ACP chargé de la recherche et de l'analyse.

Dans tous les segments de l'industrie, le marché américain du stockage de l'énergie a ajouté 5 597 mégawattheures (MWh) au cours du deuxième trimestre de cette année, un nouveau record trimestriel. Le segment à l'échelle du réseau a enregistré une croissance de 172 % d'un trimestre à l'autre, dépassant le précédent record établi au dernier trimestre de 2021.

La Californie a dominé l'activité, puisqu'elle a représenté 49 % de la capacité installée, avec 738 mégawatts (MW).

" Nous avons assisté à un énorme rebond au deuxième trimestre après des baisses trimestrielles consécutives sur le marché ", a déclaré Vanessa Witte, analyste principale au sein de l'équipe de stockage de l'énergie de Wood Mackenzie.

"De nombreux projets retardés au cours des trimestres précédents, principalement en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, ont pu être menés à bien au cours du trimestre écoulé."

Wood Mackenzie s'attend à ce que le segment à l'échelle du réseau soit le principal moteur du marché dans ses prévisions quinquennales de 2023-2027, représentant 83 % des installations totales.

Par ailleurs, les installations communautaires, commerciales et industrielles (CCI) ont atteint 107 MWh au deuxième trimestre, selon le rapport. Ce chiffre est supérieur à celui de tous les trimestres de 2022, mais inférieur de 53 % à celui du trimestre précédent.

Le stockage résidentiel a enregistré son deuxième trimestre consécutif de baisse, avec 381,2 MWh, selon le rapport.