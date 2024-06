L'énergie solaire a représenté 75 % de la capacité de production d'électricité ajoutée au réseau électrique américain en début d'année, les installations de panneaux ayant atteint un record trimestriel, selon un rapport publié jeudi par Wood Mackenzie et l'Association des industries de l'énergie solaire (Solar Energy Industries Association).

L'industrie solaire du pays a vu 11,8 gigawatts de nouvelle capacité au cours des trois premiers mois de 2024, les compagnies d'électricité continuant leurs ajouts rapides de sources d'énergie renouvelables, selon le rapport.

L'énergie solaire américaine a bénéficié de la disponibilité accrue des panneaux et des politiques fédérales et étatiques visant à augmenter la quantité d'énergie propre sur le réseau électrique afin d'atteindre les objectifs d'émissions liés au climat.

"Non seulement la chaîne d'approvisionnement solaire mondiale s'est développée, mais les importations de modules aux États-Unis ont également augmenté de manière significative au cours de l'année dernière", selon le rapport.

Les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se sont réduits et le coût des panneaux solaires a baissé après que M. Biden a imposé un moratoire de deux ans sur les panneaux importés dont on pensait qu'ils étaient produits en Chine dans le cadre du travail forcé.

De juin 2023 à mars 2024, les États-Unis ont importé 49 GW de modules solaires. La capacité de production nationale de panneaux solaires a quant à elle atteint 26,6 gigawatts au cours des trois premiers mois de l'année, contre 15,6 gigawatts au cours du trimestre précédent.

La Floride, suivie du Texas, de la Californie et du Nevada, a installé le plus grand nombre de panneaux, l'énergie solaire à grande échelle représentant la majorité des ajouts.

Les ajouts de panneaux solaires domestiques ont chuté de 25 % en glissement annuel et de 18 % en glissement trimestriel, en grande partie à cause de la hausse des taux d'intérêt et d'un ralentissement de l'énergie solaire sur les toits en Californie. Le secteur de l'énergie solaire commerciale est resté à peu près stable d'un trimestre à l'autre.

Les États-Unis devraient installer cette année à peu près la même quantité de capacité solaire qu'en 2023, qui avait été un record avec près de 40 gigawatts d'ajouts, selon le rapport. (Reportage de Laila Kearney ; Rédaction d'Aurora Ellis)