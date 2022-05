Les intempéries de juin et juillet 2021 ont coûté 2 milliards aux assureurs

Genève (awp) - L'année 2021 aura été la plus coûteuse pour les assureurs privés suisses depuis 2007, avec des dédommagements de l'ordre de 2 milliards de francs suisses au titre des intempéries en Suisse en juin et juillet. Les inondations se taillaient la part du lion, devant la grêle et les tempêtes.

Le Pool suisse pour la couverture des dommages causés par les forces de la nature annonce avoir comptabilisé en 2021 351 millions de francs suisses de dommages, indique mardi dans un communiqué l'Association suisse d'assurance (ASA), dont une majorité dans le cadre des intempéries de juin et juillet 2021. Près de la moitié des indemnisations ont déjà été versées.

Mais les assurances véhicules à moteur et les assurances immobilières cantonales, qui ne font pas partie du Pool, ont également été sollicitées, de sorte qu'au total, la facture pour les assureurs en Suisse a atteint plus de deux milliards de francs suisses.

Une proportion de 63% des sinistres ont été provoqués par les inondations, contre 26% pour les chutes de grêle et 8% pour les tempêtes.

Les compagnies d'assurances regroupées au sein du Pool pour les dommages naturels couvrent les dommages immobiliers de sept cantons (Genève, Valais, Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell Rhodes Intérieures et Obwald) et du Liechtenstein ainsi que les dommages à l'inventaire du ménage de 24 cantons.

rq/lk