Les pluies verglaçantes qui se sont abattues sur le centre et le sud de l'Allemagne ont cloué au sol des centaines de vols et restreint le trafic ferroviaire mercredi, alors que les services météorologiques annonçaient des routes glissantes et de fortes chutes de neige.

À l'aéroport de Francfort, 570 des 1 047 arrivées et départs prévus ont été annulés, tandis que 254 vols ont été supprimés à l'aéroport de Munich et qu'un aéroport plus petit situé dans la ville de Saarbruecken, dans le sud du pays, a complètement cessé ses activités.

Les services météorologiques ont mis en garde contre un risque extrême de verglas et de fortes chutes de neige dans les régions concernées jusqu'à jeudi.

L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a mis en garde contre des retards et des annulations en raison du temps hivernal, et a déclaré qu'il limitait la vitesse maximale de ses trains à grande vitesse ICE à 200 kilomètres à l'heure par mesure de précaution. (Reportage d'Anneli Palmen Rédaction de Miranda Murray Édition de Madeline Chambers)