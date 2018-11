Les intempéries ont fait 29 morts en Italie

(.)

MILAN, 4 novembre (Reuters) - Les fortes pluies et les vents violents qui se sont abattus sur l'Italie ont fait, en Sicile, douze nouvelles victimes, ce qui porte à 29 morts le bilan des intempéries de cette semaine dans la Péninsule, ont rapporté dimanche les autorités.

Des précipitations torrentielles, entraînant des glissements de terrain et des inondations, ont provoqué la mort de dix personnes dans la région de Palerme, a déclaré dimanche un porte-parole de la préfecture. "On est encore sans nouvelles de certaines personnes", a-t-il dit.

Deux autres décès ont été signalés dans la région d'Agrigente, a indiqué un autre responsable italien.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annoncé dimanche sur Twitter qu'il se rendait en Sicile et a dit être par ailleurs en contact permanent avec les services qui gèrent la situation dans le nord du pays. Les pluies torrentielles et les vents violents qui sévissent en Italie depuis plusieurs jours ont déraciné des millions d'arbres et isolé des villages. Certains des plus gros dégâts ont été enregistrés dans les régions septentrionales du Trentin et de la Vénétie.

Le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia, a déclaré que les dégâts causés par la tempête dans la région s'élevaient à au moins un milliard d'euros.

Angelo Borrelli, chef de la Protection civile, a déclaré que la Vénétie avait été balayée par des vents pouvant atteindre 180 km/h. La situation sur place est "apocalyptique", a-t-il ajouté.

Le vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini devait se rendre dimanche dans cette région. (Stephen Jewkes; Danielle Rouquié et Eric Faye pour le service français)