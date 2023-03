La crise bancaire et les craintes de récession ont assombri les perspectives d'introduction en bourse cette année, incitant les entreprises à ralentir leurs projets d'introduction en bourse, ce qui devrait se traduire par une baisse des commissions pour les banques d'investissement.

Malgré un rebond des levées de fonds et de l'activité de négociation de blocs, les volumes d'introductions en bourse depuis le début de l'année ont atteint leur plus bas niveau depuis 2019. Les introductions en bourse dans le monde ont permis de lever près de 26 milliards de dollars jusqu'à présent, selon les données de Dealogic.

Les performances médiocres de certaines introductions en bourse précoces, dont celle de l'hébergeur allemand IONOS, combinées à la liquidation boursière déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank, ont contraint plusieurs entreprises à retarder le déploiement de leurs plans d'introduction en bourse.

Les conseillers en marchés de capitaux (ECM) sont toutefois optimistes quant à la reprise de l'activité de cotation au cours de la dernière partie de l'année.

Aux États-Unis, le volume des introductions en bourse a fait un bond de plus de 50 % par rapport au quatrième trimestre de 2022, mais reste inférieur de 11 % à celui de la même période de l'année précédente.

Les introductions en bourse ont brièvement repris vie en février, lorsque des entreprises telles que Nextracker, spécialisée dans la technologie solaire, et Hesai Group, fabricant chinois de capteurs, ont poursuivi leur cotation.

"D'un point de vue réaliste, nous considérons le second semestre de l'année comme un point de départ (pour une réouverture du marché des introductions en bourse)", a déclaré Keith Canton, responsable de l'ECM pour les Amériques chez JPMorgan Chase & Co.

L'industrie de la transition énergétique a été un point positif pour les introductions en bourse, où le pipeline devrait rester solide, selon les banquiers spécialisés dans les introductions en bourse.

"Nous nous attendons (également) à ce que des actifs de consommation de grande qualité et de longue date émergent une fois que la volatilité du marché se sera dissipée", a déclaré Daniel Burton-Morgan, responsable du syndicat des Amériques pour l'ECM chez Bank of America. D'autres opérations transfrontalières, notamment l'introduction en bourse tant attendue du fabricant britannique de puces Arm, propriété de SoftBank Group Corp, pourraient également contribuer à stimuler les volumes américains en 2023.

LA REPRISE EST RETARDÉE

En Europe, les banquiers d'affaires ont déclaré que la volatilité du marché provoquée par la crise bancaire est susceptible d'affecter le pipeline d'opérations.

"Ce qui s'est passé avec les banques a entraîné une forte augmentation de la volatilité sur les marchés des actions. L'enthousiasme est retombé, mais il y aura encore des introductions en bourse avant l'été - cela dépend beaucoup de chaque entreprise", a déclaré Andreas Bernstorff, responsable de l'ECM dans la région EMEA pour BNP Paribas.

GRAPHIQUE : L'ECM mondial connaît son démarrage le plus lent depuis 2019 https://www.reuters.com/graphics/GLOBALECM-REVIEW/dwpkdkbmgvm/chart.png

Par exemple, le créancier allemand OLB, soutenu par Apollo Global Management, et le spécialiste suisse des soins de la peau Galderma, ont mis leurs projets d'introduction en bourse en attente en raison des conditions actuelles du marché, selon des personnes familières avec le sujet.

Certains espèrent toutefois que le sentiment du marché s'améliorera avant le lancement de la prochaine vague d'opérations.

La société de jeux Lottomatica, qui est également soutenue par Apollo, et le groupe d'ameublement Italian Design Brands, font partie des quelques entreprises qui poursuivent leurs projets d'introduction en bourse au cours du deuxième trimestre, selon les sources.

Lottomatica cherche à vendre plus de 400 millions d'euros (435,08 millions de dollars) de nouvelles actions pour réduire sa dette, ainsi qu'un montant indéterminé d'actions existantes, ont ajouté les sources.

"Si ces événements (la crise bancaire) s'étaient produits le mois prochain, au moment où la fenêtre d'introduction en bourse s'ouvre, cela aurait été beaucoup plus dommageable", a déclaré Lawrence Jamieson, responsable de l'ECM pour la région EMEA chez Barclays.

GRAPHIQUE : La sécheresse des introductions en bourse pèse sur le marché mondial de l'ECM https://www.reuters.com/graphics/GLOBALECM-REVIEW/dwpkdkbmgvm/chart.png

Le Moyen-Orient a été un autre point positif pour les cotations, puisque plusieurs noms bien connus, dont le foreur de pétrole d'Oman Abraj Energy et Adnoc Gas aux Émirats arabes unis (EAU), ont lancé leurs introductions en bourse.

"La région du Golfe a jusqu'à présent été épargnée par la nervosité qui a secoué les marchés européens, et nous nous attendons donc à ce que des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis continuent d'organiser des introductions en bourse", a déclaré Chris Laing, qui supervise les activités ECM de HSBC en Europe centrale et orientale, en Afrique et au Moyen-Orient.

Si les ventes d'actions en Asie-Pacifique ont connu une baisse de 19 % en volume, la région a tout de même représenté environ la moitié de l'activité mondiale des marchés des capitaux, avec notamment la vente d'une participation d'environ 9 milliards de dollars dans la Japan Post Bank.

Les porte-parole d'Apollo et de Lottomatica se sont refusés à tout commentaire. OLB n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,9194 euro)