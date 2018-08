Les introductions en bourse : rappels et états des lieux 0 1 15/08/2018 | 16:31 Envoyer par e-mail :

Sources : Sites Internet Euronext et AMF Les IPO dans le monde – 2017, une année record (source : PwC)



Le nombre d’IPO n’a pas été aussi élevé depuis 2007. 1483 opérations ont été enregistrées, pour des levées de fonds atteignant presque 205 milliards de dollars. D’après une étude du cabinet d’audit PwC, c’est le quatrième trimestre qui a été le plus propice aux IPO, avec 405 introductions ayant permis de lever 63.5 milliards de dollars.



Les IPO les plus importantes réalisées courant 2017 sont celles de SNAP (3.9 milliards de dollars), une valeur technologique américaine, de Allied Irish Banks (3.8 milliards de dollars), une banque irlandaise, de Pirelli & C (2.7 milliards de dollars), un producteur italien de pneumatiques, ou encore de Landis & Gyr Holding (2.4 milliards de dollars), une société industrielle suisse.



D’un point de vue géographique, l’Asie-Pacifique a représenté à elle seule 41% des capitaux levés en 2017 (et 63% des IPO réalisées sur cette période). Les Etats-Unis se placent en seconde position avec 32% des fonds levés. La région EMEA (Europe Middle East & Africa) termine troisième avec 27% des fonds levés.



D’un point de vue sectoriel, le compartiment des financières affiche le montant le plus important en matière de levée de fonds (64.3 milliards de dollars) et celui des industrielles, le nombre d’introductions en bourse le plus élevé (348 IPO).



En bref, la tendance en 2018 (source : EY)



L’industrie reste le premier secteur concerné par les IPO, et la technologie se retrouve juste après. L’Asie-Pacifique continue de dominer les autres régions du monde. Aux Etats-Unis, le nombre d’introductions a explosé au premier trimestre (+29% par rapport au Q1 2017), mais a reculé au deuxième trimestre (-8% comparé au Q2 2017). Ceci s’explique notamment par les tensions géopolitiques rencontrées dans les quatre coins du globe. Néanmoins, EY anticipe une reprise des IPO d'ici la fin de l'année. D’ailleurs, si elle n’est pas reportée à l’année prochaine, c’est au second semestre qu’est attendue la plus grosse introduction de l’histoire (pour 100 milliards de dollars), celle de Saudi Aramco, le bras armé de l'Arabie Saoudite dans le pétrole.



Zoom sur Euronext



Les IPO en France, au Pays-Bas, au Portugal, en Belgique et au Royaume-Uni en 2017, et leurs performances jusqu’au 14/08/2018 :



Répartition sectorielle des IPO en 2017



Les IPO, toujours sur les marchés couverts par Euronext, depuis le début d’année, ainsi que leurs performances jusqu’au 14/08/2018 :



Répartition sectorielle des IPO depuis janvier

biotechnologiques et medtech représentaient 25% des IPO en 2017, mais seulement 4% en 2018.

• La part de la technologie dans les IPO est passée de 16% en 2017 à 38% cette année.

• Aucune IPO n'a eu lieu dans l'énergie et les télécommunications en 2018.

• La consommation se renforce à 21% des IPO en 2018 grâce à Roche Bobois et Vente-Unique.



Pour participer aux prochaines IPO :



Découvrez les prochaines introductions en Bourse en Europe en vous rendant sur

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018