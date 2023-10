Les introductions en bourse turques ont permis de lever plus de 2 milliards de dollars cette année et sont en passe d'atteindre leur plus haut niveau depuis 16 ans, la forte demande des investisseurs particuliers locaux offrant aux entreprises en manque de crédit une option de financement vitale.

Ce sont les petites entreprises qui ouvrent la voie, poussées à introduire leurs actions en bourse à la recherche d'autres sources de financement après que la politique turque de réduction des taux d'intérêt et de resserrement du crédit, qui dure depuis des années, leur a rendu plus difficile l'obtention de prêts bancaires.

Toutefois, les investisseurs internationaux qui viseraient normalement des cotations plus importantes se détournent du marché d'Istanbul, car l'inflation élevée complique l'analyse des marges bénéficiaires et des valorisations des entreprises, selon les analystes.

Les nombreuses petites entreprises qui ont été introduites en bourse cette année ont levé en moyenne environ 60 millions de dollars chacune et se sont adressées presque exclusivement à des investisseurs locaux, comme le montrent les documents déposés par les entreprises.

Istanbul a été la plus active des 16 bourses d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique suivies par la Fédération mondiale des bourses.

Les grandes entreprises n'ont toutefois pas eu autant de chance lors de leurs introductions en bourse. Le manque d'intérêt des fonds étrangers, ainsi que l'incertitude des bilans alimentée par une forte inflation, ont rendu plus difficile la valorisation des actifs turcs par les investisseurs.

L'inflation annuelle a atteint près de 59 % en août et devrait continuer à augmenter l'année prochaine. En juin, les autorités ont fait volte-face en adoptant une politique économique plus orthodoxe, notamment en augmentant les taux d'intérêt, pour tenter de réduire les attentes en matière d'inflation.

Une autre voie de financement, les euro-obligations, n'est ouverte qu'à quelques grandes entreprises et l'a été récemment après une interruption d'un an.

Mais les entreprises qui se situent dans la moyenne de leur secteur d'activité ont peu d'options, a déclaré un conseiller local en financement des entreprises.

"Elles doivent soit recourir à des emprunts bancaires coûteux, soit contracter leurs activités, ce qui est l'objectif des politiques économiques. Le gouvernement a donné un coup de frein, il n'y a plus de financement facile", a déclaré le conseiller, qui a refusé d'être nommé.

La dynamique des introductions en bourse turques a considérablement changé ces dernières années avec le retrait des investisseurs étrangers. La part des investisseurs institutionnels étrangers dans les nouvelles introductions en bourse est tombée de 78 % en 2018 à 8 % seulement, tandis que la part des investisseurs particuliers locaux est passée de 11 % à 69 %.

Musfik Cantekinler, un vétéran de la finance d'entreprise turque qui dirige maintenant un cabinet privé, indique que le financement bancaire limité est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises turques se sont précipitées vers les offres publiques.

"Les robinets du financement bancaire sont fermés depuis un certain temps et les introductions en bourse sont désormais une source de financement. Toutefois, certaines des entreprises qui cherchent à s'introduire en bourse ne sont pas encore prêtes.

L'augmentation du nombre d'investisseurs en actions, qui a plus que doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre plus de 10 % de la population adulte, a été une aubaine pour les candidats à l'introduction en bourse, même si les investisseurs étrangers se sont retirés.

La bourse d'Istanbul a enregistré 36 introductions en bourse au cours des neuf premiers mois de l'année, soit le deuxième chiffre le plus élevé depuis 1990, et au moins 20 autres sont en attente d'une approbation réglementaire.

La valeur totale des introductions en bourse a dépassé les 2 milliards de dollars et est en passe de devenir la plus élevée de 2007. La taille moyenne, cependant, a diminué car les introductions en bourse ont été orientées vers les investisseurs individuels qui achètent généralement moins de 100 actions.

"À moins que des investisseurs institutionnels sérieux ne soient présents, il sera difficile d'avoir une structure de marché saine. On craint que les entreprises qui n'ont pas de solides performances opérationnelles et financières aient du mal à préserver leur capitalisation boursière après leur introduction en bourse", a déclaré M. Cantekinler.