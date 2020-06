Les investissements dans le secteur français des télécoms pour la première fois supérieurs à 10 milliards d'euros

Les opérateurs de téléphonie ont investi l'an dernier 500 millions d'euros de plus par rapport à 2018 pour un montant global de 10,4 milliards, relève mardi l'Arcep qui indique aussi que plus de 7,1 millions de foyers français bénéficiaient fin 2019 d'un accès à la fibre.

Franchissant pour la première fois la barre des 10 milliards, ces investissements, hors fréquence, ont augmenté de près de 50% en cinq ans, rappelle l'Arcep dans son point annuel sur la situation du marché des télécoms français.

"C'est vraiment un chiffre historique et c'est surtout une tendance de fond", a commenté sur BFM Business le président de l'autorité de régulation des communications électroniques, Sébastien Soriano.

"Derrière cet argent, il y a des investissements dans les réseaux, dans la 4G et surtout dans la fibre: (...) tout le monde est mobilisé pour l'équipement du pays en infrastructures et c'est exactement ce qu'attendent les pouvoirs publics des opérateurs", a-t-il ajouté.

Pour la troisième année consécutive, écrit l'Arcep, la progression des montants investis provient principalement de l'augmentation des dépenses des opérateurs dans le déploiement de la fibre. Le confinement de la France aura sans doute un effet sur la continuation du plan fibre en 2020.

La hausse des investissements s'accompagne d'un "recul contenu" du revenu des opérateurs (-1% en 2019) et d'une quasi-stabilisation des prix des services fixes et mobiles résidentiels en France métropolitaine au cours de l'année 2019.

"On constate que les prix qui avaient baissé fortement en 2018 se sont plutôt stabilisés (en 2019)", a souligné Sébastien Soriano, qui y voit le signe que les quatre opérateurs majeurs du secteur (Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom) "ont un peu arrêté le jeu de massacre qui consistait à faire des baisses de prix pour faire trébucher l'autre".

"AUCUN OPÉRATEUR NE SERA ABSENT DURABLEMENT DE LA 5G"

Du point de vue des utilisateurs, l'utilisation des réseaux fixes et mobiles suit les tendances observées les années précédentes, indique l'Arcep. Sur l'année 2019, 2,3 millions de foyers supplémentaires sont passés à la fibre, pour un total de 7,1 millions.

Interrogé sur les réserves exprimées par Bouygues et SFR sur le calendrier des enchères de la 5G, légèrement décalées sur une date à choisir entre les 20 et 30 septembre, Sébastien Soriano s'est dit "très confiant sur le fait que tous les opérateurs vont participer aux enchères et surtout qu'ils vont tous lancer la 5G dans un calendrier qui dépendra un petit peu des appétences des uns des autres".

"Mais je pense qu'aucun opérateur ne sera absent durablement de la 5G", a-t-il ajouté.

Le gouvernement a fixé à 2,17 milliards d'euros le prix plancher de l'attribution de la totalité des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération.

Le président de l'Arcep a par ailleurs appelé de ses voeux à une "clarification la plus rapide possible" sur la possibilité ou non pour le géant chinois Huawei de participer au déploiement de la 5G "pour permettre aux opérateurs d'avoir la capacité de faire les choix les plus éclairés dès maintenant".

(Nicolas Delame et Henri-Pierre André)