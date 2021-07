Les investissements de NGen donnent un coup de pouce aux projets de transformation de la technologie automobile

HAMILTON, Ontario, 28 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a cofinancé quatre projets soutenant la croissance critique des technologies novatrices dans le secteur automobile canadien avec plus de 11 millions de dollars en financement collaboratif.



« La Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada fait progresser de nouvelles idées audacieuses dans des domaines de pointe comme l’apprentissage automatique, les véhicules électriques et la robotique, qui nous propulsent vers l’avant, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Des partenariats d’envergure établis avec des organisations de tous les genres et de toutes les tailles, comme ceux qui sont soutenus par les projets annoncés aujourd’hui, renforceront l’industrie manufacturière du pays et créeront de bons débouchés pour les travailleurs canadiens du secteur de la fabrication, un pilier de notre économie moderne. »

« En tant que l'un des plus grands secteurs manufacturiers du Canada, l'industrie automobile est un domaine d'intérêt important pour NGen », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Le Canada possède les capacités d'innovation et les connaissances techniques pour développer des technologies transformatrices, flexibles et propres, mais souvent les entreprises ont besoin d'aide pour déployer leurs innovations et augmenter la production – c'est là que NGen peut faire la différence. »

Les projets suivants ont été approuvés en vue d’un co-investissement par NGen, et ont été sélectionnés par un groupe d'experts indépendants :

Autometrics Manufacturing Technologies Incorporated, Vancouver, C.-B., et Macron Metalfab Incorporated, Delta, C.-B., ont mis au point un système d'inspection automatisé des opérations de soudage robotisé. Le système de gestion de la qualité en temps réel, Inspection 4.0, utilise des approches exclusives alimentées par un logiciel d'apprentissage automatique pour assurer une surveillance et une détection automatisées. Ce projet pilote permet d'évaluer et de relever les défis liés au déploiement de la technologie à l'échelle industrielle et pour différentes opérations de soudage.





Polar Sapphire Limited, Mississauga, Ont., Nature Alu inc., La Baie, Qc, et Dynamic Concept, Saugenay, Qc, ont créé un consortium canadien d'alumine de haute pureté visant à faire la démonstration de la production commerciale d'alumine de qualité supérieure convenant aux applications électroniques, en particulier les séparateurs de batteries lithium-ion utilisés dans les véhicules électriques. Il s'agira de la première installation de production d'alumine de haute pureté au Canada, ce qui fera du pays un fournisseur de premier plan pour ce matériau très demandé, tant au niveau national que sur les marchés internationaux.





Magna International Incorporated, Aurora, ON et Maple Advanced Robotics Incorporated, Richmond Hill, ON ont développé un système de robot autonome adaptable (AARS). La nouvelle solution d'intégration de robots s'adresse aux fabricants qui ont besoin de solutions flexibles mais peuvent ne pas disposer de l'échelle de travail ou des ressources nécessaires pour justifier des investissements plus importants dans les systèmes d'automatisation. Utilisant les dernières technologies de vision 3D, des logiciels et de la robotique, la solution permettra aux opérateurs de modifier facilement la trajectoire et l'espace de travail du robot.



À ce jour, NGen a approuvé 105 projets avec 242 partenaires industriels, investissant 181,2 millions de dollars du financement de la Supergrappe et générant 437,5 millions de dollars d'investissement total dans les projets. Les investissements de NGen ont généré de nouveaux investissements en R-D de la part de l'industrie et on mené à la création des nouvelles entreprises, au soutien de 63 nouveaux produits en développement et à la création de 177 nouveaux actifs de PI et de possibilités de licences subséquentes pour les membres de NGen.

