Les investissements directs étrangers au Brésil enregistrent leur meilleur mois de janvier depuis 5 ans

Les IDE ont totalisé 6,9 milliards de dollars en janvier, le meilleur résultat depuis 2018, où ils avaient atteint 8,3 milliards de dollars. Toutefois, ce chiffre est légèrement inférieur aux 7,1 milliards de dollars prévus par les économistes dans un sondage Reuters.

L'année dernière, les IDE ont atteint 90,6 milliards de dollars, le chiffre annuel le plus élevé en 10 ans.

La banque centrale a attribué la solide performance de 2022 à l'amélioration de l'activité économique intérieure et à une meilleure rentabilité des entreprises, mentionnant également la reprise de projets retardés en raison de la pandémie, et une plus forte demande d'investissements dans des secteurs tels que l'énergie, la technologie, le pétrole et le gaz.

La banque a estimé en décembre que les IDE atteindraient 75 milliards de dollars cette année dans un contexte de ralentissement économique attendu, mais avec le maintien des autres facteurs qui ont soutenu le flux positif l'année dernière.

Le déficit du compte courant du Brésil s'est élevé à 8,8 milliards de dollars en janvier, ce qui est plus important que le déficit de 8,2 milliards de dollars prévu par les économistes.

Ce chiffre a tout de même battu le déficit de 9,4 milliards de dollars de janvier 2022, l'amélioration de la balance commerciale ayant plus que compensé l'augmentation du déficit des paiements des facteurs.

Les données de la banque centrale ont également montré que les investisseurs ont réalisé un investissement net de 4,2 milliards de dollars sur les marchés brésiliens en janvier, dont 1,9 milliard de dollars d'entrées en actions et 2,2 milliards de dollars d'entrées en obligations.