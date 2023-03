Selon BofA Global Research, les investisseurs se sont emparés des liquidités au taux hebdomadaire le plus élevé depuis avril 2020 au cours de la semaine du 15 mars, dans un contexte tumultueux marqué par la faillite de plusieurs banques américaines et la déroute des actions bancaires mondiales.

Les fonds de trésorerie ont connu un afflux "énorme" de 112,7 milliards de dollars au cours de la dernière semaine, a déclaré BofA, citant les données de l'EPFR.

Ces données incluent les flux des jours qui ont suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank vendredi dernier. Depuis lors, les marchés ont été secoués, mais les craintes se sont quelque peu apaisées après qu'une série de mesures de sauvetage en faveur des banques en difficulté ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs.

Selon BofA, les entrées de fonds pour le premier trimestre 2023 sont en passe d'être les plus élevées depuis le deuxième trimestre 2020.

Pendant ce temps, les fonds d'actions ont connu une "minuscule" sortie hebdomadaire de 26 millions de dollars, et les investisseurs ont retiré 2,3 milliards de dollars des obligations et placé 600 millions de dollars dans l'or.

Depuis l'arrêt des données sur les flux mercredi, la Banque nationale suisse est intervenue pour proposer à Credit Suisse un prêt de 54 milliards de dollars afin de renforcer les liquidités et de restaurer la confiance des investisseurs, tandis que la banque américaine First Republic Bank a reçu une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars de la part d'une cohorte de grandes banques américaines.

Les turbulences sur les marchés ont effrayé les investisseurs, mais BofA a déclaré que les flux d'actions étaient restés inchangés d'une semaine sur l'autre et qu'il n'y avait pas eu de "capitulation des actions".

Malgré cela, dans son rapport de vendredi, BofA a souligné que les emprunts d'urgence des banques pourraient entraîner un resserrement des normes de prêt, une pénurie de crédit pour les petites entreprises et une hausse du chômage.

Selon BofA, il y a eu une "fuite vers la qualité" dans les titres à revenu fixe, avec 9,8 milliards de dollars versés dans les bons du Trésor - le plus grand afflux hebdomadaire depuis mai 2022. La dette des marchés émergents a enregistré sa plus forte décollecte depuis novembre, soit 3,1 milliards de dollars.

L'indicateur bull and bear de BofA - une mesure du sentiment du marché - a fortement baissé à 3,5 contre 4,2 la semaine précédente, son plus bas niveau depuis janvier, BofA citant "des flux de crédit plus faibles et une aggravation de la largeur des actions".