Les investisseurs affluent vers les fonds et produits cryptographiques à découvert alors que le sentiment négatif s'intensifie -CoinShares

Les produits et fonds cryptographiques ont connu des entrées de 44 millions de dollars, à partir de la semaine terminée le 18 novembre, mais 75% de ces flux représentaient des investissements dans des produits cryptographiques courts, selon les données.

Le total des actifs sous gestion a plongé à 22 milliards de dollars, le plus bas en deux ans, a indiqué CoinShares.

FTX a demandé la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis il y a plus d'une semaine, dans l'implosion cryptographique la plus médiatisée à ce jour. La chute de FTX est survenue après que les traders aient retiré 6 milliards de dollars de la plateforme en trois jours et que la bourse rivale Binance ait abandonné un accord de sauvetage.

La semaine dernière, le cadre embauché pour diriger FTX Group à travers la faillite, John Ray, a proposé ses premières conclusions sur les transferts de fonds inappropriés et la mauvaise comptabilité à la bourse de crypto effondrée, la décrivant comme un "échec complet" des contrôles.

"Même pour les historiens de la fraude d'entreprise, la portée et l'audace de l'escroquerie de FTX défient l'imagination", a déclaré Matt Weller, responsable mondial de la recherche, chez FOREX.com et City Index.

Il a ajouté, en se référant à l'ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, "Pour les traders et les investisseurs, chaque mot qui sort de la bouche de SBF à ce stade augmente la probabilité d'une réglementation plus sévère dans l'espace crypto, à la fois aux États-Unis et ailleurs, et les prix des jetons sont susceptibles de rester sous pression tant que les craintes de la chute du marteau réglementaire planent."

Dans une conversation avec un journaliste de Vox publiée la semaine dernière, Bankman-Fried a imputé l'effondrement de FTX en partie à une "comptabilité désordonnée", a exprimé des regrets quant à sa décision de déposer le bilan et a dénigré les régulateurs américains en termes profanes. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rendre la conversation publique.

Les données de CoinShares ont également montré que le bitcoin a enregistré des flux entrants de 14 millions de dollars, mais lorsqu'ils sont compensés par les flux entrants dans les produits d'investissement à découvert, les flux nets sont négatifs de 4,3 millions de dollars. L'AUM sur le bitcoin court était de 173 millions de dollars, non loin d'un sommet de 186 millions de dollars,

Il y a eu des sorties mineures de 800 000 $ pour Ethereum, le deuxième plus grand réseau de blockchain. Les investisseurs ont déversé des flux record de 14 millions de dollars sur les produits à court terme d'Ethereum.

Il y a eu un grand nombre de sorties de fonds dans la plupart des altcoins, notamment Solana, XRP, Binance et Polygon.