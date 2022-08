Les investisseurs affluent vers les valeurs de croissance américaines alors que les craintes d'inflation s'estompent - BofA

Les investisseurs ont injecté 11 milliards de dollars dans les fonds d'actions américains au cours de la semaine de mercredi, leur plus grand afflux hebdomadaire en huit semaines, mais les actions européennes sont restées mal aimées, enregistrant des sorties pour la 26e semaine consécutive, a indiqué BofA vendredi dans une note de recherche citant les données EPFR. Les actions européennes ont enregistré un afflux de 0,6 milliard de dollars, également le plus important en huit semaines, tandis que les actions dites de croissance, qui profitent des taux d'intérêt bas, ont enregistré leur plus grand afflux depuis décembre 2021, soit 2,5 milliards de dollars.

Les analystes de BofA ont également déclaré que leur indicateur 'Bull & Bear', qui cherche à suivre les tendances du marché, reste inchangé au niveau "extrêmement baissier".