Les investisseurs américains recherchent des gains dans les actions étrangères

Les actions américaines ont rebondi pour commencer l'année après une année 2022 difficile, mais elles sont toujours à la traîne de leurs homologues internationaux. L'indice européen STOXX 600 a gagné quelque 17 % depuis la fin du troisième trimestre, contre 11 % pour l'indice de référence américain S&P 500. L'indice MSCI des actions mondiales hors États-Unis a progressé de plus de 20 % sur cette période.

Les actions européennes ont bénéficié du fait qu'un hiver doux a jusqu'à présent aidé la région à éviter une crise énergétique redoutée, selon les investisseurs. La modération des prix des matières premières a aidé, tout comme la réouverture de l'économie chinoise et un dollar plus faible ; certains s'attendent à ce que cette force se poursuive.

"Relativement parlant, nous avons maintenant plus d'argent qui recherche de meilleures opportunités en dehors des États-Unis, ce qui n'était pas le cas ces dernières années", a déclaré Martin Schulz, responsable du groupe des actions internationales chez Federated Hermes.

Federated Hermes a déclaré cette semaine qu'elle passait d'une opinion "légèrement baissière" sur les actions à une opinion "légèrement positive", entièrement en ajoutant aux marchés internationaux.

Les actions américaines ont longtemps eu le dessus sur leurs homologues internationales. Le S&P 500 a augmenté de plus de 460 % depuis son plus bas niveau pendant la grande crise financière de mars 2009 jusqu'à l'année dernière, contre un gain de 170 % pour le STOXX européen pendant cette période.

Cette période a largement coïncidé avec des taux d'intérêt très bas, une toile de fond qui a favorisé les indices boursiers américains, qui sont bien plus fortement pondérés en actions technologiques que les indices boursiers européens. Le secteur technologique représente 26 % du S&P 500. Il n'est que d'environ 7% dans le STOXX 600, qui est beaucoup plus orienté vers les actions financières et industrielles.

Mais le terrain de jeu s'est considérablement égalisé au cours de l'année dernière, les banques centrales du monde entier ayant relevé les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Des taux plus élevés ont tendance à exercer une pression particulière sur les valorisations des valeurs technologiques et autres valeurs à forte croissance, tout en profitant potentiellement aux banques et autres actions de valeur fortement pondérées en Europe.

"L'un des éléments séculaires qui a aidé les actions américaines était les politiques monétaires non conventionnelles, et celles-ci sont arrivées à leur fin", a déclaré Alessio de Longis, gestionnaire de portefeuille senior pour Invesco Investment Solutions à New York.

Le mois dernier, la société a investi davantage dans les actions internationales tout en augmentant son exposition globale aux actions, a déclaré M. de Longis.

GRAPHIQUE : Actions américaines et européennes (

Les actions internationales ont récemment été vantées par l'investisseur Jeffrey Gundlach de DoubleLine Capital et BofA Global Research, qui a prévu que les actions mondiales "écraseraient" leurs homologues américaines en 2023.

Malgré sa récente vigueur, l'indice STOXX européen se négocie toujours avec une forte décote, avec un ratio cours/bénéfice à terme de 12 contre un ratio cours/bénéfice d'environ 17 pour le S&P 500, selon Refinitiv Datastream. Cet écart de valorisation est proche du plus grand jamais atteint et représente plus du double de sa moyenne historique.

"Toutes les mesures que vous pouvez suivre du point de vue de la valorisation montrent que les actions internationales sont historiquement bon marché par rapport aux actions américaines", a déclaré Brent Schutte, responsable des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

Les actions internationales ont également bénéficié de la récente faiblesse du dollar, qui a perdu quelque 9 % depuis la fin du troisième trimestre, après une forte hausse. La faiblesse du billet vert profite aux investisseurs américains lorsqu'ils reconvertissent leurs bénéfices étrangers dans leur monnaie nationale, et certains investisseurs pensent que le dollar pourrait continuer à baisser s'il semble que la Fed se rapproche de la pause dans ses augmentations de taux.

Certains investisseurs pensent que les actions américaines reprendront bientôt leur domination sur les actions liées à d'autres régions. Depuis 2012, les États-Unis ont eu tendance à surperformer les actions du reste du monde, avec une différence moyenne de 1,7 point de pourcentage sur une fenêtre typique de 50 jours, selon Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research. "Autant nous pouvons voir les mérites des marchés d'actions non américains à plus faible valorisation, autant leur récente surperformance indique que les investisseurs devraient être prudents en poursuivant la récente reprise", a déclaré Colas dans une note cette semaine. Une récession mondiale largement attendue pourrait être un facteur qui renvoie les investisseurs vers les actions américaines, que beaucoup considèrent comme un refuge relatif en période d'incertitude économique, selon les investisseurs. L'achat d'actions internationales pourrait être un "complément" à l'opportunité au niveau national, a déclaré Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones. "Les marchés américains n'ont pas encore rebondi autant et je pense donc qu'il y a encore une opportunité fondamentale aux États-Unis pour faire un peu de rattrapage", a déclaré Mahajan.