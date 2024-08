Les investisseurs américains ont investi massivement dans les fonds monétaires au cours de la semaine qui s'est achevée le 7 août, se retirant des actifs plus risqués au cours d'une chute des marchés boursiers alimentée par les craintes d'un ralentissement économique.

Selon les données du LSEG, les investisseurs ont injecté 47,48 milliards de dollars dans les fonds monétaires américains, ce qui représente l'afflux hebdomadaire le plus important depuis le 3 avril, tout en se délestant de 7,39 milliards de dollars d'actions, ce qui a mis fin à une période d'achat de trois semaines.

La semaine dernière, un rapport plus faible que prévu sur l'emploi aux États-Unis et des données décevantes sur l'industrie manufacturière ont suscité des inquiétudes quant à la santé de l'économie, ce qui a entraîné une nouvelle chute des marchés boursiers.

Les investisseurs américains ont retiré 2,42 milliards de dollars des fonds de petites capitalisations, rompant ainsi une série de trois semaines consécutives d'achats nets. Dans le même temps, les fonds américains à moyenne et à multiple capitalisation ont enregistré des sorties de 400 millions de dollars et de 382 millions de dollars, respectivement, tandis que les fonds à grande capitalisation ont attiré 1,68 milliard de dollars d'achats nets.

Par secteur, le secteur financier a connu une importante décollecte de 1,36 milliard de dollars, les investisseurs étant devenus vendeurs nets après trois semaines d'achats nets. Les secteurs de la technologie et des services de communication ont également connu des sorties de fonds notables, totalisant 657 millions de dollars et 521 millions de dollars, respectivement

La demande de fonds obligataires américains s'est également ralentie au cours de la semaine, puisqu'ils n'ont reçu que 452 millions de dollars, soit le montant le plus faible pour une semaine depuis 10 ans.

Les investisseurs se sont débarrassés de 3,07 milliards de dollars de fonds de participation aux prêts, enregistrant ainsi les ventes nettes hebdomadaires les plus importantes depuis au moins octobre 2020. À l'inverse, les fonds de dette municipale et de qualité inférieure/intermédiaire ont gagné 1,31 milliard de dollars et 674 millions de dollars de flux entrants.