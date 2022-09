Les investisseurs américains se préparent à d'autres folles fluctuations du marché après un troisième trimestre vertigineux.

Au cours d'une année marquée par de fortes fluctuations des marchés, le troisième trimestre de 2022 a été une période où les événements ont pris une tournure vraiment extraordinaire.

Alors que la Réserve fédérale a intensifié le resserrement de sa politique monétaire pour juguler la pire inflation depuis des décennies, les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'une décennie et les actions ont renversé une reprise estivale pour plonger dans de nouvelles profondeurs.

Le S&P 500 est en baisse de près de 25 % depuis le début de l'année, tandis que les rendements de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans, qui évoluent à l'inverse des prix des obligations, ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis 2008.

En dehors des États-Unis, la flambée du dollar a entraîné de fortes baisses des devises mondiales, poussant le Japon à soutenir le yen pour la première fois depuis des années. Un effondrement des prix des obligations d'État britanniques a, quant à lui, contraint la Banque d'Angleterre à procéder à des achats temporaires de gilts à longue échéance.

De nombreux investisseurs envisagent les trois prochains mois avec appréhension, pariant que le repli des actions américaines se poursuivra jusqu'à ce que des signes montrent que la Fed gagne sa bataille contre l'inflation.

Pourtant, le dernier trimestre de l'année a souvent été une période bénéfique pour les actions américaines, ce qui suscite l'espoir que les marchés ont peut-être déjà vu le pire du selloff.

PASSER LE DIP

La stratégie consistant à acheter des creux boursiers a rapporté de riches récompenses aux investisseurs dans le passé, mais a échoué en 2022 : le S&P 500 s'est redressé de 6 % ou plus quatre fois cette année et a ensuite atteint un nouveau creux à chaque fois.

Au troisième trimestre, l'indice a progressé de près de 14 % avant de s'inverser pour atteindre son plus bas niveau sur deux ans en septembre, après que les investisseurs aient recalibré leurs attentes d'un resserrement encore plus agressif de la Fed.

ATTENTION EN DESSOUS ?

Plusieurs grandes banques de Wall street s'attendent à ce que l'indice de référence termine l'année en dessous des niveaux actuels - Bank of America et Goldman Sachs ont récemment publié des objectifs de fin d'année de 3 600 - les perspectives d'achat à la baisse restent sombres.

En outre, le marché baissier actuel, qui a duré jusqu'à présent 269 jours et enregistré une baisse d'environ 25 % du sommet au creux, est encore relativement court et peu profond par rapport aux baisses passées. Depuis 1950, le marché baissier moyen a duré 391 jours avec une baisse moyenne de 35,6 % du sommet au creux, selon Yardeni Research.

REGARDEZ LES OBLIGATIONS

Bien que les actions aient été volatiles, les girations des marchés obligataires ont été comparativement pires.

L'indice ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index a atteint son plus haut niveau depuis mars 2020, tandis que l'indice ICE BofA US Treasury est en passe de connaître sa plus forte baisse annuelle jamais enregistrée.

En comparaison, l'indice de volatilité Cboe - la soi-disant "jauge de la peur" de Wall street - n'a pas réussi à atteindre son sommet de mars.

Certains investisseurs pensent que les turbulences boursières vont se poursuivre jusqu'à ce que les marchés obligataires se calment.

"Je pense qu'il existe un bon scénario où, une fois que nous aurons surmonté la violence du marché obligataire, nous arriverons à un plancher plus négociable (pour les actions)", a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital Advisors à New York.

ET LE DOLLAR

La flambée des taux d'intérêt américains, la relative robustesse de l'économie américaine et la recherche par les investisseurs de valeurs refuges dans un contexte de hausse de la volatilité des marchés financiers ont dopé le dollar américain au détriment des autres devises mondiales.

Le billet vert est en hausse d'environ 7 % pour le trimestre par rapport à un panier de devises et se situe près de son plus haut niveau depuis mai 2002. La force du dollar a incité la Banque du Japon à soutenir le yen par le biais d'interventions, tout en constituant un obstacle aux bénéfices des entreprises américaines.

"Les preneurs de risques du marché sont aux prises avec la double menace de la force persistante du dollar et de la hausse spectaculaire des taux d'intérêt", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, dans une note.

TEST DES BÉNÉFICES

Les bénéfices du troisième trimestre pourraient constituer un autre obstacle pour les marchés, car les entreprises doivent tenir compte de tous les facteurs, des vents contraires liés au dollar aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

Les analystes sont devenus plus pessimistes quant à la croissance des bénéfices du troisième trimestre, avec des estimations consensuelles tombant à 4,6 % contre 7,2 % début août, selon Refinitiv IBES. Jusqu'à présent, ce n'est que légèrement pire que la baisse médiane de 2,2 points de pourcentage avant les périodes de rapport historiques, mais les avertissements d'entreprises telles que FedEX et Ford ont laissé entrevoir la possibilité de plus de douleur à venir.

C'EST LA SAISON

Le calendrier peut proposer aux investisseurs en actions fatigués un certain espoir.

Le quatrième trimestre est historiquement la meilleure période pour les rendements des principaux indices boursiers américains, le S&P 500 enregistrant un gain moyen de 4,2 % depuis 1949, selon le Stock Trader's Almanac.