Les investisseurs argentins lassés par de nouvelles turbulences politiques

L'Argentine est en proie à une nouvelle crise économique alors que l'inflation galopante et l'insuffisance des réserves en devises étrangères inquiètent ses marchés financiers.

Le président Alberto Fernandez a nommé dimanche l'économiste et fonctionnaire Silvina Batakis pour remplacer Guzman, dont la gestion de l'économie a fait l'objet d'une attention croissante.

L'économiste argentin de JPMorgan, Diego Pereira, a déclaré que la démission de Guzman, samedi, "a ouvert un nouveau régime d'incertitude financière et macroéconomique", l'équilibre du pouvoir penchant désormais fermement en faveur des "Kirchneristes" fidèles au vice-président.

Entre-temps, les détenteurs d'obligations ont déclaré que les nouvelles tentatives d'augmenter les dépenses publiques maintenant mettraient le pays sur la voie de plus de problèmes avant l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année prochaine.

"Le marché était déjà très fragile et maintenant il sera effrayé", a déclaré Riccardo Grassi, responsable de la gestion des risques du fonds d'investissement Mangart, qui a également participé à la restructuration de la dette du pays en 2020 que Guzman avait dirigée.

"S'ils ne révisent pas le modèle, ils vont imploser".

Les problèmes de l'Argentine signifient que sa monnaie, le peso, s'échange désormais avec une décote de près de 50 % sur le marché noir et que ses obligations valent environ la moitié de ce qu'elles valaient après la restructuration de la dette du pays pour 2020, qui s'élève à plus de 100 milliards de dollars.

Ces dernières semaines, elles se sont négociées à des niveaux fortement décotés, entre 20 et 25 cents par dollar, mais la plupart des détenteurs d'obligations s'accrochent maintenant en espérant qu'un changement de gouvernement l'année prochaine pourra redresser la situation du pays.

"Si vous êtes détenteur, je pense que c'est pour cela que vous l'êtes", a déclaré Carlos de Sousa du fonds européen Vontobel, qui détient également une partie des obligations argentines, en faisant référence au changement de gouvernement attendu l'année prochaine.

"Voyons ce que va faire la nouvelle ministre de l'économie - elle n'est pas très connue", a-t-il ajouté. "Et voyons comment se déroulent maintenant les négociations avec le Club de Paris, car c'est un travail que Guzman n'a pas terminé."

GRAPHIQUE :

HAUT RISQUE

Guzman était censé se rendre en France la semaine prochaine pour renégocier les plus de 2 milliards de dollars que l'Argentine doit aux pays du "Club de Paris", un groupe de 22 nations qui prêtent dans le monde entier, et qui a été créé en 1956 après l'un des défauts de paiement de l'Argentine.

L'année dernière, le Club de Paris avait accordé au gouvernement de Fernandez un délai supplémentaire pour payer l'argent pendant que Guzman élaborait le programme de financement de 44 milliards de dollars du pays avec le FMI qui a été convenu en mars dernier.

"Les chances que le pays s'écarte du programme du FMI vont augmenter si nous voyons arriver d'autres politiques peu orthodoxes", a déclaré Joe Delvaux, gestionnaire de portefeuille de dettes en difficulté sur les marchés émergents chez Amundi, le plus grand gestionnaire de fonds européen, qui détient des obligations du pays à l'étranger.

Delvaux a ajouté que les participants au marché "n'ont pas toujours été d'accord avec Guzman et ses politiques, mais néanmoins, vous pouviez avoir des conversations et des discussions" avec lui. Le nouveau ministre est très aligné sur la VP Fernandez de Kirchner, "c'est donc une victoire pour Cristina et un affaiblissement supplémentaire pour la présidente Fernandez".

On s'attendait à ce qu'il y ait peu de transactions sur les obligations argentines lundi, car les marchés américains, où la plupart des transactions ont lieu, étaient fermés pour le congé du 4 juillet. Les marchés des devises étaient ouverts, mais en raison du contrôle strict des capitaux, le taux officiel du peso a connu une baisse modeste de 0,5 %.

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a averti au moment de l'accord en mars que les risques pour le programme argentin étaient "exceptionnellement élevés", d'autant plus que les retombées de la guerre en Ukraine se matérialisaient déjà.

Le Fonds a cependant été critiqué pour ne pas avoir insisté sur un resserrement plus important de la ceinture et sur une politique monétaire orthodoxe telle que des taux d'intérêt plus élevés pour lutter contre l'inflation. L'Argentine est le pays auquel il prête le plus d'argent.

"Voilà ce qui se passe lorsque vous aidez un pays à échapper à la fonction régulatrice des marchés", a déclaré M. Grassi de Mangart, à propos des problèmes que l'on constate actuellement. "C'est un sérieux problème de crédibilité pour le Fonds".

Le peso argentin, très surveillé sur le marché noir, est tombé de 236 à 255 pesos par dollar après la démission de Guzman au cours du week-end.

GRAPHIQUE :