Les investisseurs sur les marchés financiers argentins, où les obligations et le peso ont chuté lundi après les mesures prises par la banque centrale à la suite du résultat surprise des élections primaires, ont déclaré que le vote avait un bon côté : il accélérerait probablement les réformes économiques réclamées depuis longtemps.

Les primaires de dimanche, un scrutin ouvert qui sert de répétition générale pour les élections générales d'octobre, ont donné une large victoire au populiste de droite Javier Milei, qui veut dollariser l'économie et supprimer la banque centrale, tandis que la nomination pour la coalition conservatrice a été remportée par Patricia Bullrich, une partisane de la ligne dure.

Le résultat a d'abord introduit de l'incertitude dans le prix des actifs, les traders vendant des actions et des obligations en dollars - mais les prix se sont ensuite stabilisés et le marché boursier local a clôturé en hausse de plus de 3 %.

Bullrich et Milei ont tous deux promis une cure économique de choc pour le pays, qui connaît une inflation de 116 %, un taux d'intérêt encore plus élevé, des réserves nettes de devises étrangères négatives et un labyrinthe de contrôles de capitaux pour protéger le peso en chute libre.

"Le score étonnamment élevé de l'extrême droite ... suggère qu'il y a un appétit populaire pour une approche de type thérapie de choc pour traiter les problèmes de l'économie", a déclaré Kimberley Sperrfechter, économiste des marchés émergents chez Capital Economics, dans une note.

Elle a cependant averti que la course serrée pour l'élection présidentielle du 22 octobre pourrait à court terme causer davantage de perturbations économiques, Sergio Massa, le candidat de la coalition péroniste au pouvoir et actuel ministre de l'économie, cherchant à rattraper son retard.

L'élection de dimanche a marqué un désaveu pour les péronistes de gauche, principale force politique de l'Argentine depuis des décennies. Leur aile populiste, autour de la puissante vice-présidente Cristina Fernandez de Kirchner, est depuis longtemps sceptique à l'égard des grandes entreprises et adepte de dépenses sociales généreuses - et n'est guère appréciée par les marchés financiers.

Les investisseurs ont déclaré que cela l'emporterait sur toute inquiétude concernant Milei, malgré certaines de ses promesses hétérodoxes, notamment celle de supprimer la banque centrale et de dollariser l'économie.

"La fin du kirchnérisme est un moteur plus puissant que les craintes concernant la capacité de Milei à gouverner", a déclaré Walter Stoeppelwerth, stratégiste en chef de la société de courtage Gletir SA, ajoutant que l'Argentine semblait être un "bon endroit pour ajouter du risque".

Milei doit encore relever un défi de taille pour transformer sa victoire aux élections primaires en une course réussie à la présidence. Même s'il gagne, il devra faire face à l'opposition d'un Congrès probablement divisé.

"Le PASO (primaire) a tendance à être un vote de rejet et le vote réel peut être différent", a déclaré Shamaila Khan, responsable des revenus fixes pour les marchés émergents et l'Asie-Pacifique chez UBS Asset Management. "Nous pensons que tous les résultats des élections conduiront à une meilleure élaboration des politiques.

Néanmoins, lundi, les obligations libellées en dollars ont perdu jusqu'à quatre points, le 2030 s'échangeant à un peu plus de 31 cents pour un dollar. Les obligations de restructuration post-2020 en dollars ont un rendement compris entre 19 % et 37 % aux prix actuels.

Le gouvernement a réagi en dévaluant le peso, une mesure préconisée depuis longtemps et à laquelle il était opposé. Le peso officiel a chuté de près de 18 % pour atteindre 350 pour un dollar, ce qui est encore loin des taux parallèles populaires qui ont frôlé les 700. La banque centrale a également augmenté le taux d'intérêt de référence, qui est passé de 97 % à 118 %.

L'indice de référence du marché boursier local argentin s'est écarté de la tendance pour terminer à un nouveau record malgré une forte baisse à l'ouverture, bien que l'indice MSCI des actions argentines, négocié en dollars, ait chuté de plus de 3 %.

Les électeurs du pays semblent avoir donné leur soutien à des mesures plus strictes pour remédier au malaise économique, mais leur mise en œuvre pourrait ne pas être facile, surtout si les mesures d'austérité attisent la colère dans les rues.

"L'éventail des résultats potentiels est large, mais la barre est basse pour une amélioration des perspectives politiques", a déclaré Samy Muaddi, gestionnaire de portefeuille chez T. Rowe Price. "Cela dit, compte tenu des cicatrices économiques et institutionnelles, ce serait une tâche herculéenne que de mettre l'Argentine sur la voie de l'accès au marché, même dans le scénario le plus optimiste." (Reportage de Rodrigo Campos, complément d'information de Jorgelina do Rosario ; rédaction d'Adam Jourdan et Rosalba O'Brien)