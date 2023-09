Le prix de l'or s'est stabilisé mardi, les investisseurs attendant les chiffres de l'inflation américaine qui pourraient fournir une vision actualisée des taux d'intérêt après que la Réserve fédérale ait laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement de sa politique.

L'or au comptant est resté stable à 1 922,30 $ l'once à 0306 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 946,10 $.

L'activité du marché est susceptible d'être modérée jusqu'à ce que les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) soient publiées mercredi, ce qui pourrait fournir des indications sur les taux d'intérêt américains après une pause largement attendue par la Fed la semaine prochaine.

"Un indice des prix à la consommation conforme ou même légèrement supérieur pourrait exercer une pression à court terme sur l'or", a déclaré Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels chez ABC Refinery.

L'opinion générale des Américains sur l'inflation n'a guère changé en août, même s'ils prévoyaient une augmentation des prix des biens essentiels tels que le loyer et la nourriture, a indiqué la Fed de New York lundi.

Les marchés estiment à 93 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux lors de sa réunion des 19 et 20 septembre, mais à 41 % la probabilité d'une hausse en novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

La demande d'or ne portant pas intérêt pourrait être affectée si la Fed augmente encore les taux d'intérêt américains pour freiner l'inflation.

L'indice du dollar américain a regagné un peu de terrain avant les données de l'IPC, ce qui a mis fin aux gains de l'or.

"D'un point de vue général, les prix de l'or ont continué à résister relativement bien à la tendance plurimensuelle d'un dollar américain plus fort et de rendements à long terme plus élevés aux États-Unis", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Toutefois, une hausse soutenue des prix de l'or devrait être catalysée par un éventuel retournement du cycle de réduction de la Fed, ont-ils ajouté.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 23,16 $, le platine a gagné 0,3 % à 901,02 $ et le palladium a ajouté 0,3 % à 1 221,83 $. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Janane Venkatraman)