Les investisseurs considèrent la polarisation du Brésil et les plans fiscaux comme des risques majeurs après les manifestations.

Des transitions pacifiques du pouvoir ont suivi les élections depuis la fin de deux décennies de régime militaire en 1985, mais la polarisation politique du Brésil s'accentue et sera un défi pour le président nouvellement assermenté Luiz Inacio Lula Da Silva après sa victoire étroite lors du vote d'octobre.

"Déconcertant pour les investisseurs", c'est ainsi que le gestionnaire de portefeuille Samy Muaddi de T. Rowe Price a décrit les événements survenus à Brasilia dimanche, lorsque les partisans de Bolsonaro ont envahi et dégradé les bâtiments du Congrès, du palais présidentiel et de la Cour suprême.

"Il s'agit probablement d'un choc temporaire et les résultats des investissements seront déterminés par la trajectoire de la politique économique sous Lula et les conditions financières mondiales plus larges", a déclaré Muaddi.

Loin d'ignorer les défis de Lula pour contrôler les risques de ce choc institutionnel, les investisseurs et les analystes ont toutefois déclaré que l'accent reste mis sur les questions fiscales lors de l'évaluation du nouveau gouvernement à long terme.

"Lula s'efforcera d'unifier une coalition de travail au Congrès pour faire passer des lois, mais il veillera à ne pas nuire à sa popularité avec des mesures fiscales impopulaires, ce qui pourrait retarder le calendrier d'annonce des mesures d'ajustement fiscal", a déclaré à Reuters Katrina Butt, économiste senior pour l'Amérique latine chez AllianceBernstein LP à New York.

Elle a déclaré qu'une inflation plus faible pourrait permettre à la banque centrale de commencer à réduire les taux au cours du second semestre, ce qui stimulerait davantage l'économie, "mais cela est également lié au nouveau cadre fiscal. Si les nouveaux paramètres sont considérés comme faibles par le marché, cela pourrait raviver les craintes de domination fiscale et empêcher la BCB d'assouplir ses taux."

Les discussions sur le nouveau cadre fiscal sont essentielles sous l'administration de Lula, après que les responsables politiques aient souligné les risques inflationnistes découlant de la proposition de dépenses de 168 milliards de reais (32 milliards de dollars) du président élu de gauche pour répondre aux promesses de campagne.

"En raison de la réponse rapide du gouvernement, l'impact sur le marché a été limité", a écrit dans une note Elizabeth Johnson, directrice générale de la recherche sur le Brésil chez TS Lombard, ajoutant que la violence du week-end "pourrait réduire la pression sur Lula pour qu'il présente un plan économique dans les semaines à venir et pourrait également ralentir le programme de réforme."

Graphique : Les spreads obligataires brésiliens en USD restent stables après les violences du week-end https://www.reuters.com/graphics/BRAZIL-ECONOMY/FISCAL/gkplwxgzzvb/chart.png

DIVISIONS POLITIQUES

L'impact à court terme sur les marchés semble contenu. Le real a glissé jusqu'à 1,6 % mais a récupéré la plupart de ses pertes, les actions sont devenues positives après un plongeon initial, tandis que les swaps de défaut de crédit sont restés globalement stables.

Le Brésil n'est pas étranger aux troubles politiques, bien que son économie exposée aux matières premières et la bonne gestion du gouverneur de la banque centrale, Roberto Campos Neto, aient fait de lui le chouchou des gestionnaires d'actifs des marchés émergents l'année dernière.

Les créanciers garderont un œil sur la dynamique politique et sociale dans les semaines à venir, selon Alberto Ramos, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Goldman Sachs Group Inc.

"Les violentes manifestations témoignent de la profonde polarisation sociale et politique qui a précédé et suivi les élections", a déclaré M. Ramos à Reuters. "L'environnement politique instable et profondément divisé et la forte tension sociale qui en découle maintiennent les primes de risque à un niveau élevé et pourraient nuire à la gouvernabilité générale."

L'écart de la dette brésilienne en devises fortes par rapport aux bons du Trésor américain s'est élargi lundi à 262 points de base, s'éloignant davantage des niveaux habituels de pré-pandémie qu'il avait atteints début décembre. Il reste dans une tendance à la baisse par rapport au sommet de près de 390 points de base atteint en 2022.

Une opposition mobilisée avec le "potentiel de devenir violente" est la principale conclusion des manifestations de dimanche pour le conseil en risque politique Eurasia Group. La tension sociale pourrait augmenter si le gouvernement de Lula perd le soutien populaire dans un contexte de plus grandes difficultés économiques, selon un rapport dirigé par Christopher Garman, directeur général d'Eurasia pour les Amériques.

Des soldats brésiliens soutenus par la police ont démantelé un camp de partisans de Bolsonaro lundi. Lula a promis de traduire en justice les responsables des violences, après que les manifestants ont cassé des fenêtres et des meubles, détruit des œuvres d'art et volé des armes et des objets.

"Le ralentissement de la croissance, la politique monétaire stricte, le chômage obstinément élevé et la faiblesse de l'équilibre budgétaire sont autant de facteurs qui limitent l'éventail des options politiques dont disposera l'administration au cours des prochains trimestres", a déclaré Jared Lou, gestionnaire de portefeuille chez William Blair Investment Management.