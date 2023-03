Le regain d'optimisme de la part de la Réserve fédérale pousse les investisseurs à réfléchir à la manière dont un régime de taux d'intérêt "plus élevés pendant plus longtemps" pourrait peser sur les actions américaines. Certains pensent qu'ils risquent d'avoir du fil à retordre.

Alors que les actions ont réussi à progresser pendant les périodes où les taux étaient proches des niveaux actuels, certains investisseurs craignent qu'une combinaison de rendements obligataires plus élevés et d'inflation rigide ne soit de mauvais augure pour les rendements des actions si la Fed donne suite au message de hausses de taux plus élevées et potentiellement plus rapides que le président Jerome Powell a délivré cette semaine.

Jonathan Golub, directeur général au Credit Suisse, fait partie de ceux qui ont des perspectives sombres pour les actions. Il décrit un environnement dans lequel l'inflation persistante réduit les marges bénéficiaires des entreprises et où les investisseurs délaissent les actions au profit des bons du Trésor et d'autres dettes à court terme, dont les rendements sont à leur plus haut niveau depuis près de vingt ans pour certaines échéances.

"Un rendement à six mois (du Trésor) effectivement garanti à 5,25 % change la dynamique pour les investisseurs lorsque le marché boursier semble chancelant", a-t-il déclaré. "Vous devriez obtenir des rendements corrigés du risque d'au moins 1 ou 2 points de pourcentage de plus que cela, donc dans ce contexte, les actions ne valent pas l'effort et sont de l'argent mort.

M. Golub s'attend à ce que le S&P 500 termine l'année aux alentours de 4 050, soit environ 1,5 % de plus que son niveau actuel, et à ce qu'il propose des rendements annuels à un chiffre au moins jusqu'en 2025, l'inflation diminuant plus graduellement que ne le prévoient de nombreux investisseurs.

Une stagnation des rendements des actions américaines constituerait un revirement brutal pour les investisseurs qui ont enregistré des gains annuels de 16 % ou plus sur le S&P 500 au cours de quatre des six années se terminant en 2022, alors que les taux d'intérêt ont atteint des niveaux historiquement bas en 2020.

Bien entendu, rien ne garantit qu'un tel environnement nous attende. Les investisseurs suivront de près les données sur l'emploi aux États-Unis vendredi et le rapport sur les prix à la consommation de la semaine prochaine, dont M. Powell a déclaré cette semaine qu'ils seraient des facteurs clés pour déterminer si la banque centrale devra revenir aux hausses de taux gigantesques qui ont ébranlé les marchés l'année dernière.

Pour l'instant, les marchés évaluent à près de 75 % les chances que la Fed relève ses taux de 50 points de base lors de sa réunion du 22 mars, dans une fourchette de 5,00 à 5,25 %, par rapport aux 9 % de chances observés il y a un mois. Les investisseurs considèrent désormais qu'il y a 56 % de chances que la banque centrale porte ses taux à 5,75 % et 32 % de chances qu'elle les porte à 6 %.

Les valorisations des actions, quant à elles, semblent tendues compte tenu de la probabilité que les taux restent élevés, ce qui freine les rendements futurs, a écrit Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, dans un rapport publié cette semaine.

"Le S&P 500 se négocie à 17,5 fois les bénéfices futurs à 12 mois attendus par les analystes de Wall street, ce qui, selon nous, est tout simplement trop élevé compte tenu de l'incertitude entourant la politique des taux/la croissance économique", a-t-il déclaré. "Nous restons donc prudents à l'égard des actions américaines.

Jusqu'à présent, les actions ont réussi à maintenir leurs gains depuis le début de l'année malgré la hausse des rendements obligataires, le S&P 500 ayant progressé de 4 % et le Nasdaq Composite de près de 11 %. Certains investisseurs pensent que les marchés vont continuer à grimper.

"Vous pouvez encore gagner de l'argent avec les actions, mais vous devez être dans le bon segment", a déclaré Nancy Tengler, PDG et CIO de Laffer Tengler Investments, dans une note récente. "Les valeurs cycliques se portent bien dans cet environnement particulier, et c'est sur elles que nous nous concentrons.

Max Wasserman, gestionnaire de portefeuille senior chez Miramar Capital, estime toutefois que la Fed doit relever ses taux de 100 points de base supplémentaires afin de maîtriser l'inflation, ce qui créera un environnement probablement défavorable aux actions américaines.

M. Wasserman se concentre sur les actions et les obligations à dividendes, qui, selon lui, proposent des rendements à court terme plus attrayants, étant donné que les valorisations restent tendues. Il ne s'attend pas à ce que le marché des actions connaisse une reprise soutenue avant que la Fed ne commence à réduire ses taux au second semestre 2024.

"Il n'est plus nécessaire de se boucher le nez et d'investir dans les actions parce qu'il n'y a pas d'autre alternative", a-t-il déclaré.