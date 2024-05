Les obligations du Trésor chinois à long terme sont déterminées par les attentes en matière de croissance et d'inflation, mais aussi par des facteurs à court terme. Les investisseurs doivent donc être prudents et éviter la spéculation, a déclaré le Financial News, affilié à la banque centrale, dans un article de première page vendredi.

Le ministère des finances commencera vendredi à vendre pour 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) d'obligations spéciales du Trésor, dont le gouvernement espère qu'elles contribueront à stimuler une économie en perte de vitesse.

"À long terme, les fondamentaux économiques continuent de s'améliorer et les rendements des obligations du Trésor à long terme évolueront généralement dans une fourchette raisonnable qui correspond aux attentes en matière de croissance", a indiqué le journal en citant des sources non identifiées de l'industrie financière.

Toutefois, les obligations à long terme sont également sensibles aux facteurs à court terme, de sorte que les acteurs du marché "devraient prêter attention au risque de taux d'intérêt, investir prudemment et rationnellement, et se prémunir contre les pertes qui pourraient résulter d'un comportement à trop court terme".

La reprise hésitante de la deuxième économie mondiale a poussé les banques et les gestionnaires de fonds à se réfugier dans les obligations d'État, entraînant une hausse record qui a fait chuter les rendements des obligations à 30 ans de 40 points de base cette année.

Citant des sources, le journal a déclaré qu'une fourchette de 2,5 % à 3 % serait rationnelle pour les rendements des obligations à long terme, sans préciser la durée.

Les obligations du Trésor à dix ans ont actuellement un rendement d'environ 2,3 %, tandis que les obligations à 20 ans ont un rendement d'environ 2,7 %.

Les obligations spéciales du Trésor auront des durées de 20, 30 et 50 ans, et leur émission sera étalée sur les six prochains mois.

Le premier ministre Li Qiang a exhorté les fonctionnaires à faire bon usage de ces obligations pour soutenir les grandes stratégies nationales et renforcer les capacités de sécurité, ont rapporté les médias d'État cette semaine.

La Banque populaire de Chine a également suggéré l'échange d'obligations du Trésor comme moyen de gérer les liquidités. La banque peut ajuster l'offre et la demande en achetant et en vendant, stabilisant ainsi les rendements, a rapporté le Financial News citant des sources industrielles.

(1 $ = 7,2181 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Christopher Cushing)