Les investisseurs de GE attendent des informations sur la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes.

Le mois dernier, le conglomérat industriel basé à Boston a averti que ses bénéfices souffriraient au cours du premier semestre de cette année en raison de problèmes d'approvisionnement et de main-d'œuvre.

Environ deux ans après le début de la pandémie de coronavirus qui a mis à mal les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier et fait grimper les coûts de la main-d'œuvre et des matières premières, les entreprises de toutes tailles se démènent non seulement pour produire suffisamment pour répondre à la demande actuelle, mais aussi pour reconstituer les stocks.

La flambée des prix mondiaux des matières premières suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a fait qu'aggraver la situation.

Alors que GE continue de soutenir ses estimations de bénéfices pour cette année, les inquiétudes croissantes concernant les chaînes d'approvisionnement et l'inflation ont entraîné une chute de 13% de ses actions depuis la mi-janvier.

En janvier, GE a déclaré qu'elle renouerait avec la croissance de ses revenus cette année. Elle prévoit également d'augmenter sa marge bénéficiaire de 150 points de base et de générer un flux de trésorerie disponible de 5,5 à 6,5 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle augmentait ses prix et essayait de maîtriser ses coûts. Elle essaie également de trouver des pièces alternatives pour faire face aux pénuries.

Jeudi, GE devrait réitérer ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Selon Nicholas Heymann, analyste chez William Blair, la Bourse se concentre désormais davantage sur la capacité de GE à poursuivre une croissance rentable, la réduction de la dette et le flux de trésorerie étant devenus moins préoccupants.

De même, on s'attend à ce que les retombées des sanctions occidentales contre la Russie soient un sujet de discussion.

La Russie représente environ 1 % des revenus de GE. Mardi, l'entreprise a déclaré qu'elle avait suspendu ses activités dans le pays et qu'elle travaillait avec les autorités pour assurer le respect des sanctions.

Le changement d'orientation qui s'éloigne du bilan de GE pourrait être un soulagement pour ses investisseurs après que la baisse des ventes, les niveaux d'endettement écrasants et les défis opérationnels aient mis l'entreprise en mode de survie.

Depuis qu'il a pris les rênes de GE en 2018, le directeur général Larry Culp s'est principalement attaché à réduire la dette en vendant des actifs et à améliorer les flux de trésorerie en rationalisant les opérations et en réduisant les frais généraux.

Ces mesures ont conduit à une amélioration du bilan de l'entreprise, lui permettant de réduire sa dette de 87 milliards de dollars. En signe de confiance croissante, le conseil d'administration de la société a autorisé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.

Son redressement s'accélérant, GE a annoncé en novembre dernier qu'elle allait se scinder en trois sociétés publiques.

Elle prévoit de scinder son activité de soins de santé en une société distincte cotée en bourse l'année prochaine. Elle regroupera ses unités d'énergie électrique et d'énergie renouvelable, et se séparera de cette activité en 2024. Après la scission, elle deviendra une société d'aviation, dirigée par Culp.

Certains analystes affirment toutefois que le calendrier des scissions pourrait être avancé. Jeudi, ils s'attendent à ce que GE fournisse une mise à jour sur le calendrier de la scission.

"Nous pensons que le marché sous-estime le fait que le calendrier de la scission à trois pourrait être plus rapide", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une obligation.